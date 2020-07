Sebastián Rulli es uno de los actores más populares de México. El argentino se encuentra en la cima de su carrera gracias a “El Dragón”, serie que protagonizó durante dos temporadas y tuvo mucha acogida por los televidentes de Univisión y Netflix. Ahora y luego de mucho tiempo, esta producción llegará a la televisión abierta en México y se estrenará en el canal de Las Estrellas.

El novio de Angelique Boyer asegura que se está rompiendo con el tabú que tiene Televisa sobre la emisión de series que aborden la violencia, pero él segura que esta producción es de primera y que no hace apología al narcotrafico.

Sebastián Rulli dio una entrevista al diario mexicano Milenio y explicó que “ El Dragón ” habla de la grandeza que alcanza ‘Miguel Garza’ a lo largo del mundo oscuro al que tuvo que involucrarse y a pesar de todo nunca pierde la luz.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE EL DRAGÓN Y LAS NARCOSERIES?

Sebastián Rulli asegura que su personaje de ‘Miguel Garza’ no esta haciendo apología al delito; no están generando un ídolo a seguir, sino más bien, hablan de una persona que no pidió ser parte de este mundo, pero a pesar de eso es que intenta hacer las cosas correctas.

“Estoy muy satisfecho con el resultado. La gente se va a sorprender, es algo diferente a lo que estaba acostumbrado a verse en Televisa. En este tabú que hay sobre las series que se han realizado en torno a la violencia y a los negocios ilícitos. Aquí (en la serie) se tocan (esos temas) con un objetivo: dejar un mensaje positivo. Mi personaje, a pesar de que se ha metido en este ambiente oscuro y tenebroso, es una persona de bien, de luz, que quiere cambiar las cosas, erradicar la violencia y terminar con las notas injustificadas, legalizar las sustancias ilícitas para dejar de generar corrupción y lucha de poderes y todo lo que ya conocemos ”, contó el actor a Milenio.

“A mí me gusta dejar un buen ejemplo como persona, antes que nada soy padre y eso me da una responsabilidad como ser humano; me gustaría que mi hijo viera un ejemplo positivo a seguir. Entonces, como tengo la fortuna de interpretar historias que no son la mía, cuando me ofrecieron este personaje me gustó que no se le hiciera apología al delito; no estamos generando un ídolo a seguir, porque hace lo que no se debe hacer, sino que está dentro de unas circunstancias que él no buscó. Deja un mensaje de que no importa dónde estés, siempre puedes hacer las cosas para bien, pensar para bien, a pesar de que existan injusticias y violencia” .

Sebastián Rulli asegura que “El Dragón” ha sido el proyecto de su vida, ya que es el resumen de tanto esfuerzo, de los proyectos anteriores que le dieron la capacidad para poder interpretar a un personaje tan complejo, tan demandante y tan bueno para él.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ EL DRAGÓN EN TELEVISA?

La serie protagonizada por Sebastián Rulli llegará a las pantallas de Las estrellas el próximo 22 de julio a las 9:30 PM y será el reemplazo de Rubí.

El autor Arturo Pérez-Reverte escribe esta historia para lleverla a la pantalla chica en la que ofrece una visión contemporánea del mundo de la delincuencia internacional, que rompe totalmente con los perfiles y estructuras tradicionales de estos temas.

