Cuando un arma ultrasecreta cae en manos de un grupo de mercenarios amenazando al mundo, la agente de la CIA Mace Brown (Jessica Chastain) tendrá que unir sus fuerzas con la agente alemana Marie (Diane Kruger), la antigua miembro del MI6 y especialista en ordenadores Khadijah (Lupita Nyong’o), la experta psicóloga colombiana Graciela (Penélope Cruz) y Lin Mi Sheng (Bingbing Fan) una misteriosa mujer en una misión letal y vertiginosa para recuperarla.

Sebastian Stan es Nick, el mejor amigo de y ocasional agente de la CIA. Además de un agente comprometido, también oculta sus sentimientos por ella y esto causa complicaciones en su última misión. En esta entrevista, Stan cuenta cómo es el trabajo de los dobles de riesgo, sobre filmar en hermosas locaciones y en cómo obtuvo el papel en primer lugar.

¿Cómo te has involucrado con la película?

Definitivamente las semillas de mi involucramiento con esta película fueron plantadas en Misión Rescate (The Martian) Tuve una excelente experiencia en esa película y pude conocer a Jessica y trabajar con ella. Siempre fui un gran fan de su trabajo, y del de Simon, crecí con sus películas. Me llamó Jessica diciendo que tenía una película sobre la que estaba muy entusiasmada y que había un papel que quería que yo revisara. Esto fue a comienzos del 2019, luego fui a Carlisle donde Simon Kinberg se estaba quedando y almorzamos juntos. Leí el guion y fue como “esta es una increíble oportunidad de trabajar con algunos de mis actores favoritos de todos los tiempos, ¿cómo lo hacemos posible?” Entonces hablamos sobre el personaje y una cosa llevó a la otra.

¿Quién es Nick y cómo encaja en la historia?

Nick y Mace (interpretada por Chastain) son espías que trabajan para la CIA y son muy buenos en lo que hacen. Operan como agentes encubiertos, van a misiones, adoptan identidades falsas, hablan muchos idiomas y en definitiva son actores porque van interpretando distintos personajes.

Además, son muy buenos juntos, han trabajado en misiones anteriormente, pero ambos son elegidos para esta misión en especial porque requiere que interpreten a una pareja recién casada en su luna de miel en París y son enviados ahí para localizar un disco duro que ha llegado a las manos equivocadas. Una cosa va llevando a la otra y todo lo que viene después de eso es algo que nadie pudo haber predicho.

¿Tuviste muchos aportes que te ayudaron a construir el personaje de Nick?

¡Claro! Muchísimos aportes que en general no sucede, en especial con películas con este nivel de presupuesto. Estábamos funcionando como una suerte de película independiente, filmando en varios puentes famosos de Paris. Fue definitivamente un momento de esos que debes pellizcarte para confirmar que no estás soñando. Nunca había hecho una escena de acción con Jessica (Chastain), Diane Kruger y Édgar Ramírez antes, y filmamos en las más hermosas locaciones de París, la ciudad más hermosa del mundo.

Hubo momentos en los que pensé, “esto no es real, debe ser una pantalla verde o algo similar…” Pero una de las cosas que más me gusto, además de trabajar con Simon y Jessica como productora también, fue que realmente querían que fuéramos e hiciéramos esas escenas lo más nuestras posible. Habíamos leído detenidamente el guion y lo habíamos discutido juntos en una mesa para soltar ideas que hicieran que la película fuera lo más auténtica y personal posible. Y cuando vas a trabajar, y miras en la mesa y a tu alrededor tienes a Lupita, Penélope Cruz…Esta gente es como surreal. Es muy divertido y es una lección de actuación también además de una gran experiencia.

¿Cómo fue trabajar con ese grupo cuando comenzaron las grabaciones?

Fue un proceso extremadamente generoso. Como actor, pero también como persona. Para mí en mis comienzos, cuando era más joven, adopte este principio que se trata en gran medida de la compañía que uno mantiene. Y es algo que me gusta en el trabajo y en la vida. Siempre he tratado de rodearme de personas que admiro o que pienso que son más experimentados o sabios que yo, porque eso me motiva de formas que nunca había visto antes. He sido lo suficientemente suertudo de poder hacer esto en mis películas, trabajando con mujeres fuertes en cada una de ellas: Nicole Kidman, Juliane Moore y Margot Robbie son solo algunos ejemplos. Siento que estoy en casa así, estando en buena compañía. Y es así, cuando estás al lado de este tipo de actores, es inevitable mejorar. Siempre estarás desafiado de la mejor manera y eso es lo que usualmente trato de buscar.

¿Has disfrutado trabajando con Simon como director?

Es lindo cuando el director es escritor también porque entiende el guion, están cercanos a él y Simon, para mi, escribió la película con la intención de encontrar actores muy específicos y permaneciendo flexible a las ideas que tengan esos actores. Se sintió como si nos diera esas partes, o como si me entregara esa potestad para luego poder ver si esa era la forma más realista de realizarla. Y caso que no, encontrar la mejor forma de hacerla. Hubo discusiones continuas durante la filmación y antes, sobre ajustar escenas de forma apropiada ya que cada persona es diferente y tiene procesos diferentes.

Creo que el proceso de Simon, por lo que he sido testigo, es uno de los más flexibles y fluidos hacia donde la historia y los personajes quieren ir. Se necesita mucha confianza, y obviamente la habilidad de ser flexible como escritor y director, porque muchas veces puedes estar encerrado en lo que ves. También hay grandes artistas detrás, así funciona, y tienes que respetar eso. Pero, desde el punto de vista de Simon, él fue muy acogedor siempre diciendo “ok, ahora estamos acá, ¿qué tienes para aportar?”. Entonces, así, se sentía un ida y vuelta.

Tienes algo de experiencia como doble de riesgo. ¿Eso te hizo el trabajo más fácil?

Sí, siempre es más fácil cuando has tenido esa experiencia, pero esta vez fue diferente. Algunas veces, por ejemplo, con Marvel, hemos tenido un equipo similar en todas las películas o estás haciendo escenas de acción con actores con los que has trabajado antes. Y la confianza entre esas dos personas ya está establecida.

De lo contrario, te adentrarás en algo y tendrás que descubrirlo de nuevo, porque se trata de tu compañero. Obviamente Jessica y yo tuvimos varios dobles y en eso también tuvo que ver la confianza y establecer una coreografía entre nosotros y sentir algo como “ok, cuántas veces podemos hacer esto de forma tal que parezca orgánico y natural” Pero fue una oportunidad increíble, porque tuvimos un equipo de doblas magnífico y todo lo que ven, obviamente cada personaje tiene un estilo de lucha distinto y está bueno que exista esa especificidad, es muy práctico en cierto sentido, no siento que los dobles aquí estuvieran tratando de robar el momento, es todo muy estilo Bourne, y así lo pienso en general y en términos prácticos y lógicos de qué le pasa en esos momentos a esa gente. Y me encanta, porque como público cuando voy a ver una película, cuando algo parece muy coreografiado, y dependiendo del tono, me desconecta de la película.

¿Cuál es la escena más memorable en la que has trabajado?

¡No sé cómo podría hablar de esas escenas sin dar spoilers! Solo diré que tuve muchas escenas donde, de nuevo, estando con estas actrices, tuve que contenerme. Y recuerdo ir a hacer esas escenas pensando “tengo que prestar atención a su proceso. ¿Cómo hacen para meterse en escena?” Solo verlas meterse en personaje… porque cada una tiene una forma muy distinta de hacerlo. Y eran una banda de profesionales reales que armaban sus personajes de forma muy diferente. Viendo eso, y viéndolas llegar alcanzar los personajes fue mi momento favorito.

¿Qué es lo que esperas que la gente se lleve de la película?

La película es un viaje impredecible y fresca para este tipo de género. Porque hemos visto películas de acción donde rápidamente sabes cómo va a terminar o personajes que ya has visto. Nuestra película ofrece otra cosa diferente para este género que no ha sido visto antes. Genuinamente espero que la gente vaya a ver la película, es divertida y fresca para el género de acción y tiene un gran desarrollo de personajes. Hay varios giros que captarán tu atención y que te mantendrán entretenido. Creo que por eso espero que la gente vaya a verla al cine. Sé que hay mucho sucediendo ahora, que estamos batallando constantemente con estar seguros allá afuera, pero creo que lo que más extrañé del cine es la posibilidad de dejar tu teléfono y de estar encerrado en un viaje por dos horas. Si puedes dejar el teléfono cinco minutos cuando comienzas una película, estarás en un viaje hasta el final y espero que eso le guste a la gente.