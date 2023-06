¿Quién es quién en “Secret Invasion”? La producción, conocida en español como “Invasión secreta”, llega a la plataforma Disney Plus el miércoles 21 de junio, con el famoso Samuel L. Jackson en el papel protagónico de Nick Fury. Junto a él, un grupo de talentosos intérpretes conforman el elenco de la primera serie de la Fase 5 del Universo cinematográfico de Marvel.

Probablemente, la gran novedad de este proyecto es la incorporación a la franquicia de Emilia Clarke, Olivia Colman y Kingsley Ben-Adir. Aunque también es grato saber que tenemos el regreso de figuras conocidas en el MCU, como Ben Mendelsohn, Martin Freeman y Cobie Smulders.

Así, a lo largo de 8 episodios, podemos ver los esfuerzos de nuestro protagonista y sus aliados por detener a los Skrulls, quienes se han infiltrado en las más altas esferas de la sociedad humana para obtener el control de la Tierra.

A continuación, gracias a la guía de reparto (cast guide) de Mag, te presentamos la lista de actores y personajes de la ficción creada por Kyle Bradstreet.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “SECRET INVASION”?

1. Samuel L. Jackson como Nick Fury

Samuel L. Jackson vuelve a interpretar a un personaje emblemático del MCU: Nick Fury. Como sabemos, él fue quien se encargó de reunir al equipo original de los Avengers, se desempeño como director de SHIELD y ayudó acabar con la organización cuando descubrió que Hydra la dirigía en secreto. Ahora, tiene como objetivo detener la invasión de los Skrull.

2. Ben Mendelsohn como Talos

Talos es un Skrull que fue parte importante de la trama de “Captain Marvel”. Él estaba tratando de salvar a su pueblo y terminó luchando contra los Krees junto a Nick Fury y la superheroína de Brie Larson.

El actor que lo interpreta es Ben Mendelsohn, famoso por su trabajo en “Bloodline”, “Misántropo” y “The Outsider”.

3. Cobie Smulders como Maria Hill

Cobie Smulders, la estrella de “How I Met Your Mother”, retorna a la franquicia como Maria Hill, la mano derecha de Fury. La agente siempre se ha mostrado leal a él y trabajan muy bien juntos. En “Secret Invasion”, conoceremos a este personaje mucho más de cerca.

4. Martin Freeman como Everett K. Ross

El gran Martin Freeman retoma su rol como Everrett Ross, un exmiembro de la CIA con amplio conocimiento del gobierno de los Estados Unidos y sus vínculos con Wakanda. Previamente, el artista ha sido parte del elenco de otros proyectos memorables, como la trilogía “The Hobbit”, la serie “Sherlock” y la versión original de “The Office”.

5. Kingsley Ben-Adir como Gravik

La serie nos trae a un nuevo personaje en el MCU. Gravik es el líder de una facción radical de Skrulls, que se ha estado infiltrando en la Tierra durante décadas. De esta forma, se convierte en el villano de la historia.

El actor Kingsley Ben-Adir también ha trabajado en las producciones “The OA”, “One Night in Miami” y “High Fidelity”.

6. Emilia Clarke como G’iah

¡La madre de los dragones llega al MCU! Emilia Clarke, reconocida por su rol como Daenerys Targaryen en “Game of Thrones”, se pone en la piel de G’iah. Ella representa una gran amenaza para nuestros héroes, pues es la hija de Talos que se radicalizó, al creer que la gente de la Tierra no hizo lo suficiente para ayudar a los Skrull.

7. Olivia Colman como Sonya Falsworth

Olivia Colman, actriz ganadora del Óscar por “The Favourite”, también es una nueva incorporación a la franquicia. Ella le da vida a Sonya Falsworth, quien tiene un vínculo con la comunidad de inteligencia y es una confidente cercana de Nick Fury.

8. Don Cheadle como James “Rhodey” Rhodes

Don Cheadle regresa como James “Rhodey” Rhodes, personaje al que conocimos en “Iron Man 2″ como amigo de Tony Stark y Fury. Además de su trabajo en Marvel, el artista fue parte de los elencos de “Hotel Rwanda”, “House of Lies” y “Space Jam: A New Legacy”.

Otros actores y personajes de “Secret Invasion”:

9. Dermot Mulroney como Ritson, el presidente de los Estados Unidos

el presidente de los Estados Unidos 10. Richard Dormer como el agente Prescod

11. Killian Scott como Pagon

12. Charlayne Woodard

13. Killian Scott

14. Samuel Adewunmi

15. Christopher McDonald

16. Katie Finneran

17. Carmen Ejogo

¿CÓMO VER “SECRET INVASION”?

La serie de Marvel se estrena en Disney Plus el miércoles 21 de junio del 2023. Desde esa fecha, puedes disfrutar de “Invasión secreta” con tu suscripción activa al servicio de streaming.

