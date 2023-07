La telenovela turca que se ha adueñado del horario prime time de los fines de semana en España, “Secretos de familia”, emitirá un nuevo capítulo este domingo 30 de julio, en el que se darán nuevas luces respecto a la muerte de Burak, el principal sospechoso de ser el asesino de pozo, así como todo el conflicto entre Çinar y Serdar.

La emocionante historia protagonizada por Ceylin e Ilgaz llega a un nuevo punto de mucha preocupación para los televidentes, ya que el fiscal corre el riesgo de ser culpado de asesino por la falta de una prueba clave en la muerte del periodista. Es tiempo de que todos los implicados unan fuerza y hallen la respuesta de este gran misterio.

Si eres uno de los fanáticos de la producción otomana, acá te dejamos la información necesaria para alistes todo de cara al estreno de un nuevo episodio, programado para el domingo 30 de julio a través de la señal de Antena 3.

HORARIO DE LA TELENOVELA “SECRETOS DE FAMILIA” PARA EL DOMINGO 30 DE JULIO

A diferencia de otras ocasiones a causa de la coyuntura política o deportiva, para esta oportunidad, la televisora Antena 3 ha mantenido el horario habitual de la telenovela “Secretos de familia”, por lo que el nuevo capítulo que se trasmitirá este domingo 30 de julio comenzará a las 22 horas de todo el territorio español.

El fiscal Ilgaz Kaya y la abogada Ceylin Erguvan son los personajes principales de la telenovela "Secretos de familia" (Foto: Ay Yapım)

¿QUÉ PASARÁ ESTE DOMINGO 30 DE JULIO EN “SECRETOS DE FAMILIA”?

Ilgaz será culpado de asesinato

La muerte de Burak no será olvidada en la historia de “Secretos de familia” tan fácilmente, sino que estará atormentando a uno de los personajes principales, específicamente a Ilgaz, quien será inculpado de asesinato por un detalle que generará muchas sospechas y el inicio de una nueva investigación.

Resulta que Ilgaz asegura haber hecho un disparo al aire en señal de advertencia, lo cual podría dejarlo en libertad, pero parece que no hay cómo probar esa teoría, ya que la bala en mención no está, ha desaparecido, por lo que las autoridades no tienen la manera de creer tal versión. Ahora, todos deberán investigar qué es lo que pasó con el proyectil.

Çinar impide la fuga de Serdar

Después de un tiempo tratando de encontrar su paradero, Çinar finalmente encontró a Serdar, quien estaba dispuesto a darse a la fuga para desaparecer del mundo y no pagar por todo el daño que ha causado. Ahora existe una encrucijada que se debe resolver en el instante: ¿Lo llevará a la Policía o lo ejecutará?

Çinar llama por teléfono en ese momento a Gül, la mujer del hombre que asesinó. Estando en comunicación, él le pregunta qué es lo que quiere: llevarlo con las autoridades o que acabe de una vez con todo asesinándolo en ese momento.