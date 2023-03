El tiempo pasa y el destino de Ceylin parece complicarse mucho más debido a que el juicio en su contra ya inicia en el capítulo de “Secretos de familia” que se emite este domingo 5 de marzo por Antena 3, canal que ha sabido explotar de forma correcta el boom de las telenovelas turcas.

El personaje principal de la historia no ha podido encontrar al verdadero culpable del asesinado de Engin y atrás suyo está Yekta presionando para que la abogada sea encarcelada por el crimen de su hijo, por más que ella no haya sido la que provocó la muerte.

¿En qué terminará este problema? Si quieres saber más de lo que se verá en el próximo episodio de la ficción turca, no puedes perderte este domingo “Secretos de familia”, por lo que ahora te dejamos toda la información previa para este fin de semana.

Ceylin e Ilgaz en la telenovela turca "Secretos de familia" (Foto: Ay Yapım)

¿A QUÉ HORA EMPIEZA “SECRETOS DE FAMILIA” ESTE DOMINGO 5 DE MARZO?

La telenovela “Secretos de familia” es el programa más visto de todo el fin de semana en España, así que hay miles de hogares que se dan cita todos los domingos frente a su televisor para disfrutar de cada nuevo episodio que Antena 3 emite.

Es por ello que es importante recordar cuál es el horario de inicio de la ficción otomana, teniendo en cuenta que hay oportunidades en la que suele variar, como cuando el canal decidió emitir el estreno de “Pecado original” en el prime time del domingo.

Para este fin de semana del domingo 5 de marzo, Antena 3 mantiene el horario habitual de esta telenovela, por lo que veremos las aventuras de Ceylin e Ilgaz desde las 22:00 horas.

¿QUÉ SUCEDERÁ EL 5 DE MARZO EN “SECRETOS DE FAMILIA”?

Un nuevo testimonio lo puede cambiar todo

Una misteriosa mujer ha llegado hasta la comisaría y ha dicho que en la noche del asesinato, ella escuchó un total de tres disparos, por lo que Ilgaz y compañía creen en la hipótesis de que alguien puso la pistola en la mano de Engin para que aparentemente pareciera un suicidio. Con esta nueva versión, los personajes toman un nuevo rumbo para sus investigaciones.

Ceylin en juicio

El juez deberá decidir si Ceylin es culpable o no del asesinato de Engin. El tiempo se agota y parece que todo les ha jugado en contra. El personaje principal de la historia no quiere volver a prisión injustamente y se lo ha dicho a Ilgaz, quien la anima a no rendirse y seguir investigando para que el mundo entero sepa de su inocencia.

Yekta tiene un título falso

Laçin ha ido a buscar a Ceylin de manera sorpresiva. En la conversación que entablan, ella cuenta que el título de abogado de Yekta es falso y que nunca se graduó de la universidad, pese a que ejerce la profesión. Sin embargo, el villano de la serie mueve una de sus piezas para evitar ser descubierto por la mentira que lleva por años.