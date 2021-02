Una de las producciones de Netflix que más está dando de qué hablar es “Selena: La serie”, biopic que revive los momentos más importantes en la vida de Selena Quintanilla, la Reina del Tex Mex. La cantante es considerada un ícono de la música latina y sus éxitos musicales aún resuenan 25 años después de su trágica muerte.

Sin duda, Selena Quintanilla dejó una huella imborrable en la historia de la música. ‘Como la flor’, ‘El Chico Del Apartamento 512′, ‘Bidi Bidi Bom Bom’, son algunas de sus canciones más conocidas que la catapultaron a la fama y la convirtieron en una de las artistas más influyentes y queridas de la escena artística.

En 2020, Selena Quintanilla fue declarada por la revista Billboard como “la artista latina femenina más grande de todos los tiempos”. Y es que la Reina del Tex Mex aún se mantiene vigente y tiene una gran influencia en nuevas generaciones.

Selena Quintanilla es considerada una gran exponente de la música latina con ventas superiores a los 90 millones de discos a nivel mundial (Foto: Getty Images)

Tal es el caso de Selena Gomez, la cantante y actriz estadounidense de 28 años que inició desde pequeña en el mundo del entretenimiento. La joven se hizo internacionalmente famosa en programas de televisión de Disney Channel. De la actuación pasó a la escena musical, donde ha logrado cosechar grandes éxitos que la convirtieron en una de las personalidades más representativas de Hollywood.

La cantante pop se pronunció sobre la serie de Netflix que narra la vida de Selena Quintanilla y ha revelado un detalle que pocos conocían. La cantante de 28 años contó que su nombre está inspirado en la Reina del Tex Mex.

En un video publicado en la cuenta oficial de Twitter de Netflix Latinoamérica, Selena Gómez dijo que la reina del Tex-Mex es toda una inspiración y que el origen de su nombre, Selena, se debe a un homenaje que hicieron a Selena Quintanilla, artista que sus padres admiraban.

Su álbum “Live!” de 1993 ganó un Grammy por mejor álbum de música mexicano-estadounidense, convirtiéndose así en la primera artista de estilo musical tejano en ganar uno. (Foto: Getty Images)

“He estado viendo la serie de Selena en Netflix. Es tan buena. Ella es una gran inspiración. Me pusieron su nombre y es increíble”, expresó la intérprete de “Lose You to Love Me”, “It Ain’t Me” y “Same Old Love”.

Otra de las cosas que une a Selena Gomez y Selena Quintanilla es que ambas nacieron en Estados Unidos, pero pertenecen a una familia de ascendencia mexicana. Sin duda, la influencia de la música latina está presente en la joven de 28 años.

Originaria de Texas, Selena Gomez nació un 22 de Julio de 1992 bajo el nombre de Selena Marie Gomez Cornett. (Foto: Selena Gomez/ Instagram)

Además, Selena Gomez reveló que llegó a conocer a la familia de la reina del Tex-Mex. Fue en el año 2014 que la intérprete de ‘Rare’ coincidió con los Quintanilla por una versión de “Bidi Bidi Bom Bom” como dueto virtual con Selena Quintanilla.

“Sabía por quién me llamaron [Selena], pude visitar su tumba, y de hecho conocí a su familia. Es un honor llevar el nombre de alguien tan increíble”, reveló.