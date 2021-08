¿Una demanda contra el comic de Selena? En medio de la expectativa que generó el comic “la fuerza femenina de Selena”, surgió un tema que lo pone en riesgo: Abraham Quintanilla. El papá de la “Reina del Tex-Mex” indicó que no había tenido contacto con la editorial que hará la publicación, pese a que él se encarga de todo lo que tiene que ver con la fallecida artista. Y ahora, ¿qué piensa hacer el padre de la cantante?

¿DE QUE TRATA EL COMIC DE SELENA?

“Female Force: Selena” cuenta con 22 páginas escritas por Michael Frizell e ilustradas por Joe Paradise, y es parte de una serie de TidalWaves Comics centrada en mujeres que tienen un gran impacto en todo el mundo.

Este número dinámico explora los humildes orígenes de Selena Quintanilla y su ascenso al estrellato. “Escribir sobre personas y situaciones reales es siempre un desafío. Como escritor, quiero contar una buena historia sin dejar de ser fiel al momento. Se ha hablado mucho de Selena. Quería contar su historia aportando algo nuevo. Espero que los lectores y sus fans disfruten de lo que hemos preparado”, explicó Frizell, profesor de la Universidad Estatal de Missouri en Springfield.

A pesar de las declaraciones de Frizell y de que la editorial anunció el proyecto en Instagram, el papá de la intérprete de “Amor prohibido” aseguró que no había tenido contacto con la editorial especializada en cómics y novelas gráficas.

Las ilustraciones de este trabajo fueron hechas por Joe Paradise, quien es conocido por sus obras artísticas en publicaciones como “Elvis Presley Experiences” y “Fantasy World of Bettie Page”, por ejemplo.

¿POR QUÉ EL PAPÁ DE SELENA PENSABA DEMANDAR A LOS CREADORES DEL COMIC?

El comic se lanzó el 11de agosto con una historieta basada en Selena Quintanilla, pero días antes Abraham Quintanilla dijo que no había sido autorizada por él.

“No sabía absolutamente nada. Es la primera vez que oigo de eso”, aseguró Quintanilla, dueño de los derechos de imagen de la “Reina del Tex-Mex”.

“Todo lo que tiene que ver con Selena tiene que venir a mí. Yo soy el dueño de todo lo que es de Selena: fotos, canciones, logo, todo. Nadie puede hacer nada con Selena a menos que vengan a mí, en su caso (de lo contrario) se demanda”, añadió Abraham Quintanilla.

El padre de la intérprete de música texana asesinada en 1995 no quiso hacer comentarios sobre qué acciones tomará sobre el caso, ya que necesita primero tener toda la información al respecto. Sin embargo, dijo que ha detenido varios proyectos que no han seguido el camino correcto para hacer algo en relación con la cantante texana cuya música, historia y legado sigue conquistando a nuevas generaciones. De momento no sabe a qué acuerdo llegó con TidalWave.

¿DÓNDE ESTÁ DISPONIBLE EL COMIC DE SELENA?

‘’Female Force: Selena’', que tiene la versión en inglés y español, es producido por TidalWave. La versión digital e impresa y está disponible en diferentes plataformas como Amazon. Esta historieta se suma a la lista de producciones lanzadas tras la partida de la estrella mexicana, así como lo fue ‘’Selena: la serie’', su colección de maquillaje en colaboración con MAC Cosmetics y el museo en su honor dirigido por su familia.