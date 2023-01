La serie “Servir y proteger” llegó a su fin el pasado 16 de enero. Desde su estreno en abril de 2017, la producción creada por Tirso Calero se había transmitido de manera ininterrumpida, de lunes a viernes, en La 1 de España. Por ello, su episodio final contó con el respaldo de gran parte de sus seguidores.

Lo cierto es que, a lo largo de sus 7 temporadas, la ficción narraba diversos casos policiales que se mezclaban con las tramas personales de los protagonistas. En sí, la producción intentaba mostrar el lado más humano de los agentes de una comisaría ubicada en un barrio del sur de Madrid.

ATENCIÓN SPOILERS. Si luego de ver el último capítulo de “Servir y proteger” tuviste alguna duda, esta nota es para ti. A continuación, te revelamos el final explicado de la serie de TVE.

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “SERVIR Y PROTEGER”?

Hacia el final de la serie, Claudia Miralles (Luisa Martín) toma la decisión de dejar la comisaría para dedicarse a su familia. Entonces, ella recoge las cosas de su oficina con la intención de despedirse de su equipo, pero ellos le prepararon una sorpresa.

Nuestra protagonista se encuentra con una reunión de agentes, excompañeros, vecinos y hasta su esposo Torres (Roberto Álvarez). En ese momento, inicia uno de los monólogos más poderosos y conmovedores del programa: Miralles se dirige hacia sus seres queridos y hasta los espectadores.

Miralles en el discurso final de "Servir y proteger" (Foto: RTVE)

El discurso de Miralles

“Yo que había conseguido salir de comisaría sin llorar. Espero que ninguna patrulla haya dejado su ronda por montar esta feria (...) Significa mucho para mí que mis compañeros, los que siempre me habéis ayudado y apoyado, y de los que he aprendido tanto, me despidáis de esta manera, es muy emocionante, os lo aseguro”, iniciaba el discurso.

A continuación, Claudia hizo un repaso de los principales hechos a destacar de su profesión: “Nuestro oficio también nos da satisfacciones, como cuando encuentras a una persona que estaba desaparecida o a alguien a quién habían secuestrado. Y si es tu marido, no digamos... O cuando consigues sacar de su casa a una víctima de maltrato, y le das un futuro”.

“A muchos de vosotros os conozco casi desde la academia, os he visto en las prácticas, os he visto jurar el cargo, y ahora os veo convertidos en grandes policías y me siento muy orgullosa de todos vosotros, por vuestra vocación, por vuestra lealtad y por vuestro compromiso, por como sois capaz de recuperaros ante los momentos difíciles, que a veces son especialmente difíciles”, continuaba.

Además, tuvo la oportunidad de recordar a aquellos que dejaron la comisaría, incluyendo a los personajes de Andrea del Río, Jimmy Barnatán y Juanjo Artero, quienes murieron: “Todas esas muertes me rompieron el corazón, pero en cada uno de esos pedazos estarán conmigo para siempre”.

“Yo me hice policía porque hay gente que no tiene a nadie más. Hay gente que lo ha perdido todo y que necesita que lo ayudemos. Hay gente que está a merced de los malos y necesitan a alguien con el valor y el compromiso suficiente como para luchar y pelear contra el delito de día y de noche. Me hice policía porque nuestro lema es nuestra razón de ser: servir y proteger”, dijo en una de las partes más importantes del monólogo.

Por último, agradeció “a todos los que nos veis desde fuera y nos habéis dado vuestro apoyo (...) Gracias a todos, y hasta siempre”. Sin dudas, una gran despedida a la altura de las expectativas.

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “SERVIR Y PROTEGER”?

Noemí, por su parte, fue la figura principal de otro momento crucial: ella encuentra a Lorenzo intentando escapar. Como él le asegura que su hijo está muerto, la mujer se arma de valor y lo golpea en la cabeza. El sujeto muere y, pese a sus dudas iniciales, la mujer confiesa su crimen.

Tiempo después, las últimas secuencias de la serie nos muestran a gran parte del elenco celebrando el Año Nuevo. Es allí cuando Miralles y su esposo reciben una grata noticia: son abuelos de una nieta, quien llevará el nombre de Alicia.

¿Qué pasó con los otros personajes?

El programa también nos narra lo que sucederá con los principales protagonistas de la ficción. Por ejemplo, vimos que la relación de Hanna y Lidia se consolida, con una propuesta de matrimonio de por medio. Más tarde, ellas se casan en una ceremonia en Las Vegas.

Gael y sus seres queridos, por su parte, festejan la libertad de Cata; mientras que Félix Durán es ascendido a comisario de Distrito Sur.

Vale precisar que se reveló la identidad del misterioso ladrón “La Sombra”. Este no era otro que Miguel, quien le cuenta a Carol que simplemente quería ayudar a los más necesitados. La joven le cree, ambos se marchan de España y viajan a Nigeria.

Finalmente, descubrimos que Miralles está cuidando de sus nietos, alejada de los casos policiales. Es la vida que tanto quería y ahora disfrutará.