Desde su estreno “Sex Education” se convertido en una de las series favoritas de los usuarios de Netflix coronándose como una de las diez más populares de la plataforma en 2019, tanto en el Reino Unido como en los Estados Unidos. Actualmente, ya cuenta con una segunda entrega, que va por el mismo camino.

En el sitio web Rotten Tomatoes, la ficción cuenta con una calificación de aprobación del 100% en base a 25 revisiones. Mientras que en​ Metacritic tiene una puntuación de 81 sobre 100 según 29 críticos, lo que indica “aclamación universal”, y en IMDb mantiene un 8.3 de 10.

Sex Education, temporada 2

Pero el éxito de la ficción no solo se debe a la trama; que gira en torno a Otis, un adolescente reprimido sexualmente, que gracias a que su madre es terapeuta sexual él inaugura ‘La clínica’ junto a su amiga Maeve y comienzan a dar consejos a sus compañeros de clase; también es producto de los actores que conforman el elenco.

Además de jóvenes intérpretes como Asa Butterfield y Emma Mackey, “Sex Education” cuenta con una conocida actriz, se trata de Gillian Anderson, quien interpreta a la doctora y sexóloga Jean Milburn.

Sin embargo, esto estuvo a punto de no suceder, debido a que la interprete de 51 años recordada por su inolvidable participación en “The X-Files” como Dana Scully pensó en rechazar la posibilidad de dar vida a la madre de Otis en la serie de Netflix.

Al final de la temporada 2 de "Sex Education" Jean Milburn descubrió que estaba embarazada (Foto: Netflix)

¿POR QUÉ GILLIAN ANDERSON CASI RECHAZA “SEX EDUCATION”?

Gillian Anderson contó durante su visita al programa de BBC The One Show que su primera reacción al recibir el guion de “Sex Education” fue no ser parte de ese proyecto. Entonces, ¿qué la hizo cambiar de parecer?

“No estoy segura si llegué a pensar en el futuro. Cuando lo leí por primera vez, no respondí a ello realmente. Más o menos lo puse en la papelera y fue mi compañero quien me sugirió que debería sacarlo y mirarlo con un poco más de seriedad”, explicó.

Así lo hizo y “me resultó realmente divertida y entendí lo que estaban buscando con ella. Para mí es uno de los elementos más importantes de la serie, que tiene mucho corazón y que lidia con temas muy muy complejos por los que pasan los adolescentes y las familias", agregó la famosa actriz.