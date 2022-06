Desde hace algunos días, rumores de infidelidad envolvían a una de las parejas más sólidas del espectáculo internacional. De acuerdo a algunos medios españoles, Gerard Piqué le habría sido infiel a Shakira y esto habría desencadenado el quiebre de su relación. Si bien, en un inicio, se pensaba que eran solo habladurías y fuente de especulaciones, lo cierto es que ambos han confirmado el fin de su romance este sábado 04 de junio.

Así, tras casi 12 años de relación y dos hijos en común, la pareja ha anunciado la ruptura de su relación a través de un texto publicado por la agencia Efe. De esta manera, con solo 26 palabras, le dan fin a uno de los romances más mediáticos de los últimos años.

A continuación, conoce todo lo que se sabe acerca de la separación entre Shakira y Gerard Piqué.

CÓMO SE CONOCIERON SHAKIRA Y GERARD PIQUÉ

La cantante de 45 años y el futbolista, de 35, se conocieron en el año 2010, poco antes del inicio de la Copa Mundial de Fútbol realizada en Sudáfrica. En esta competencia, ella interpretó el tema oficial del evento, su éxito “Waka Waka”. Él, por su parte, se consagró campeón junto a la selección española. Curiosamente, en el video oficial de la canción aparecen ambas figuras, antes de ser pareja.

En una entrevista concedida a L’Esportiu, Piqué reveló que esta competición le había cambiado la vida: “Gané el título más grande que uno puede conseguir y conocí al amor de mi vida. Salí de Sudáfrica siendo una persona diferente y viví una experiencia inolvidable (...) Le dije que nos encontrábamos en la final. Ella iba a cantar el himno en la ceremonia de clausura y yo daba por sentado que jugaríamos ese partido final. Perdimos el primer encuentro, pero al final ganamos el Mundial”.

En marzo de 2011, tras algunas especulaciones, Shakira oficializó su relación en las redes sociales con la frase: “Les presento a mi sol”.

LOS HIJOS DE SHAKIRA Y PIQUÉ

Luego de que Shakira se mudara a Barcelona, donde juega el deportista con el Fútbol Club Barcelona, la artista anunció su primer embarazo en septiembre de 2012. Su primer hijo nació en enero de 2013 y fue nombrado Milan. Actualmente, el pequeño tiene 9 años.

En agosto de 2014, la colombiana anunció su segundo embarazo y, en enero de 2015, la pareja le daba la bienvenida a su segundo hijo llamado Sasha, quien ahora tiene 7 años.

En una entrevista con El País, ella contaba que ser madre le había cambiado la vida. “Convertirme en madre me ha cambiado de manera sutil pero importante. Me ha ordenado las prioridades que tengo en la vida. Ahora he aprendido a organizar mi tiempo de trabajo y personal de mejor manera y de forma más equilibrada”, narraba en el 2015.

LOS RUMORES DE INFIDELIDAD DE GERARD PIQUÉ

Si bien la pareja había afrontado rumores de separación durante todo su noviazgo, nunca antes se habían enfrentado a tal bombardeo mediático al respecto, como hasta ahora. Así, todo empezó cuando Lorena Vázquez y Laura Fa revelaron en El periódico de Catalunya que Piqué le había sido infiel a su pareja. Sin embargo, todo sería distinto esta vez porque Shakira lo habría descubierto.

“Lo que me comentan a mí (según sus fuentes)... me dicen: Shakira ha pillado a Piqué con otra y se van a separar... me dicen: Eso es así, ha ocurrido, por eso hay distancia”, señalaron las conductoras del pódcast.

Asimismo, el periodista deportivo Emilio Pérez de Rozas señaló en la revista Cuore que la mujer con la que el futbolista engañó a la colombiana es “una joven rubia de unos veinte años que está estudiando y trabaja como azafata de eventos”.

Estos rumores se sumaron a los padecimientos de Shakira por, supuestamente, haber defraudado a la agencia tributaria española con 14,5 millones de euros. Piqué, por su parte, habría abandonado la mansión familiar en Esplugues de Llobregat (Barcelona) para instalarse en un tríplex.

La pareja ha afrontado muchos rumores de separación a lo largo de su romance (Foto: Gerard Piqué / Instagram)

EL ANUNCIO DE LA SEPARACIÓN ENTRE SHAKIRA Y PIQUÉ

Finalmente, este sábado 04 de junio de 2022, Shakira y Gerard Piqué han oficializado su separación. A través de un comunicado publicado por la agencia Efe y tras muchas especulaciones, han confirmado la ruptura de su relación.

“Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, se lee en el breve texto difundido.

De esta manera, se pone fin a la relación que mantuvieron estas celebridades durante casi 12 años.

¿LA PAREJA LUCHARÁ POR LA CUSTODIA DE SUS HIJOS?

Recientemente, el medio El Economista reveló la supuesta futura disputa legal que tendrían las figuras y que se centraría en la custodia de sus hijos.

“La artista no quiere continuar viviendo en Barcelona. Aquí no tiene amigos ni familia (salvo la de Piqué) y Hacienda la persigue desde hace años, por lo que tiene intención de mudarse e instalarse en otro país. Con sus hijos, por supuesto”, se lee en la publicación.

En seguida, se agrega la razón por la que se iniciarían las disputas: “Piqué se niega a separarse de sus hijos y alude a que los niños nacieron en Barcelona, aquí se han criado y aquí tienen su colegio y sus amigos”, señala el medio.