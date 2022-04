Shannon de Lima es una modelo de origen venezolano, que además de brillar en las pasarelas y destacar por su inigualable belleza, también es conocida por ser una exitosa empresaria. La joven de 33 años es famosa a nivel internacional por tener un historial amoroso que incluye a varios famosos, desde Marc Anthony y Canelo Álvavez a Alejandro Speitzer.

De Lima es una de las mujeres más bellas y deseadas, prueba de ello es que muchos galanes han querido conquistar su corazón. Si bien ya era reconocida, la modelo venezolana alcanzó más fama cuando se casó con el cantante Marc Anthony y posteriormente se separó de él.

Tras esto, la modelo ha tenido romances con otros personajes reconocidos como el boxeador ‘Canelo’ Álvarez, el futbolista James Rodríguez y recientemente ha sido relacionada con el actor Alejandro Speitzer. En ese sentido, te contamos quiénes han sido las parejas de Shannon de Lima.

Shannon de Lima goza de gran popularidad en las redes sociales, sobre todo en Instagram, donde supera los 2.4 millones de seguidores (Foto: Shannon de Lima)

LOS ROMANCES DE SHANNON DE LIMA

Manuel “Coko” Sosa

Shannon de Lima inició un romance con Manuel “Coko” Sosa cuando ella apenas tenía 19 años. A esa edad, la modelo venezolana se convirtió en madre de Daniel Alejandro tras su breve romance con el actor que terminó en 2008.

Shannon de Lima inició un romance con Manuel “Coko” Sosa cuando ella apenas tenía 19 años (Foto: Instagram)

Rommy Gianny

Rommy Gianny, el capitán de la selección de polo de Mónaco, y Shannon de Lima también fueron relacionados en 2013. Por aquel entonces, la influencer mostraba su flamante relación con el deportista mientras se paseaba por playas paradisíacas y por París. Sin embargo, solo se trató de un breve romance.

Marc Anthony

Fue en 2012 cuando Shannon de Lima y Marc Anthony fueron relacionados despertando rumores de un romance. En octubre de 2014, el cantante daba a conocer su video “Flor vida” que filmó al lado de su nuevo amor.

En noviembre de 2014, la pareja se dio el sí en una espectacular ceremonia en Repúblca Dominicana. Sin embargo, este se acabó tres años después tras un millonario divorcio.

Marc Anthony y Shannon de Lima se separaron en febrero de 2017 (Foto: Getty Images)

Saúl “El Canelo” Álvarez

Los rumores de un romance entre Shannon y el boxeador Saúl “El Canelo” Álvarez surgieron en junio de 2017. Tras confirmar su idilio, la pareja no dudó en presumirse, sobre todo antes de cada pelea. Tan solo dos meses después, se supo que habían terminado.

Sobre la rotura, Shannon dio a entender que las cosas entre ellos no funcionaron: “A veces tú no conoces a la gente y no funciona”. En la actualidad, el pugilista mexicano está casado con la modelo Fernanda Gómez.

Los rumores de un romance entre Shannon y el boxeador Saúl “El Canelo” Álvarez surgieron en junio de 2017 (Foto: El Canelo/ Instagram)

James Rodríguez

En 2018 se informó que el futbolista James Rodríguez y la modelo venezolana comenzaron a interactuar en redes sociales, lo cual despertó rumores de un romance, mismo que fue confirmado meses después. Sin embargo, las publicaciones que los muestran juntos en Instagram se han eliminado, lo que significaría que su noviazgo pudo haber llegado a su fin.

Shannon de Lima y James Rodríguez juntos en la final de la Copa Libertadores que se jugó en España. (Foto: Instagram/ Shannon de Lima y James Rodríguez)

Alejandro Speitzer

Fue en febrero de este 2022 cuando comenzaron a surgir los rumores de un posible romance entre el protagonista de “Oscuro deseo” y la exesposa de Marc Anthony, luego de que fueron captados en un centro comercial.

Ellos estaban mirando hacia un punto cuando de pronto Shannon de Lima le toca el trasero al joven, que es menor que ella por seis años. Cuando él voltea se percata que estaban grabando y deciden caminar tomados del brazo.

También estuvieron juntos en el festival de música “Tecate Pa’l Norte” realizado en Nuevo León. Mientras algunas fans del actor se acercaron para tomarse fotos, ella no dudaba en bailar y cantar en el concierto. Alejandro Speitzer y Shannon de Lima no se han pronunciado al respecto, pero todo apunta a que estarían viviendo un romance.