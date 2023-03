CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. En “Shazam! Fury of the Gods” (“¡Shazam! La furia de los dioses” en español), duodécima película del Universo extendido de DC (DCEU), Billy Batson y sus hermanos adoptivos, que se transforman en superhéroes adultos al decir “¡Shazam!”, luchan contra las hijas de Atlas, Hespera, Calipso y Anthea.

La cinta dirigida por David F. Sandberg a partir de un guion de Henry Gayden y Chris Morgan empieza con dos de las hijas del Titán entrando en el Museo de la Acrópolis y robando el báculo sagrado roto. Aunque recuperan sus poderes con solo tocarlo, necesitan al antiguo hechicero, a quien tienen encarcelado en el mundo de los dioses, para restaurar el bastón y reconstruir su hogar.

En tanto, Billy y sus hermanos continúan con sus acciones heroicas, pero ninguna misión resulta como esperan y son rechazados por los ciudadanos. Tras su último fracaso, se reúnen en su guarida, la Roca de la Eternidad, para discutir los cambios que deben hacer, pero nadie presta atención.

Billy y sus hermanos adoptivos en sus versiones de superhéroes en “Shazam! Fury of the Gods” (Foto: Warner Bros. Pictures)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “SHAZAM! FURY OF THE GODS”?

Mientras el antiguo hechicero le advierte a Shazam sobre las hijas de Atlas, Freddy conoce a Anne, una nueva estudiante que se gana su confianza y lo convence de presentarle a alguno de sus amigos superhéroes. Cuando lo hace aparecen Hespera y Calipso y utilizan el báculo para robarle sus poderes.

Anne, que en realidad es Anthea, se arrepiente de engañar a Freddy al descubrir que está detrás del superhéroe, pero no puede hacer nada para evitar que sus hermanas lo lleven al mundo de los dioses. El protagonista de “Shazam! Fury of the Gods” también trata de evitarlo, pero queda atrapado en Filadelfia por un domo gigante creado por Hespera.

Con ayuda de un bolígrafo mágico llamado Steve, Billy y sus hermanos le envían un mensaje a las hijas de Atlas para negociar la liberación de Freddy. Hespera llega al encuentro y reclama los poderes de los dioses, ya que considera que unos niños no son dignos de ellos. Pronto la conversación se convierte en una pelea que termina con Hespera encarcelada en la guarida.

Sin embargo, la hija mayor de Atlas escapa fácilmente y roba una manzana dorada que tiene la capacidad de reconstruir su mundo. Cuando se reúne con sus hermanas, Calipso propone plantar las semillas en la tierra y al no recibir el respaldo de las demás asume el mando de la operación.

Freddy y el hechicero, que fueron liberados por Anthea intentan recuperar la manzana, pero el primero no es lo suficientemente sigiloso, así que son atrapados. Shazam llega justo a tiempo, le devuelve sus poderes a su hermano y se lleva la manzana a la Tierra. En respuesta, Calipso envía a su dragón.

Kalypso (Lucy Liu) envió a su dragón para perseguir a sus enemigos en la película "Shazam! Fury of the Gods" (Foto: Warner Bros. Pictures)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “SHAZAM! FURY OF THE GODS”?

El sacrificio de Billy Battson

Billy y sus hermanos se enfrentan a Calipso con todo lo que tienen, pero no pueden evitar que plante la manzana dorada en un estadio. Poco después, crece un tétrico árbol del que surgen criaturas de la mitología griega. Aunque el protagonista de “Shazam! Fury of the Gods” tiene dudas, el hechicero le devuelve la confianza y está listo para enfrentar a la villana.

Hespera y Anthea intentan persuadir a su hermana para que desiste de su plan de venganza, pero lo único que consiguen es que Calipso asesine a Hespera y persiga a Anthea. Shazam reanima a la mayor por unos momentos y le propone reducir el domo de energía para poder utilizar báculo en contra de Calipso y su dragón.

En tanto, los hermanos de Billy encuentran a la única criatura que puede enfrentar a las criaturas mitológicas, el unicornio. Durante la batalla final, Shazam recupera el báculo y destruye a Calipso, pero también pierde la vida.

“Shazam! Fury of the Gods” termina con la familia de Billy despidiéndose del joven en el plano de los dioses cuando aparece Wonder Woman para reparar el báculo y revivir a Shazam.

Las escenas post-créditos de “Shazam! Fury of the Gods”

En la escena a mitad de créditos, Emilia Harcourt y John Economos, integrantes del equipo que lidera la Task Force-X de Amanda Waller, se presentan ante Shazam para proponerle unirse a la Justice Society.

Mientras que en la escena post-créditos de “¡Shazam! La furia de los dioses”, Mister Mind visita a Taddheus Sivana, quien sigue en prisión tras los acontecimientos de la primera entrega, y le informa que ya están listos para empezar con su malévolo plan. ¿Significa que habrá tercera película de Shazam?