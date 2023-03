Después de cuatro años, los fanáticos de “Shazam!” finalmente podrán disfrutar de la secuela dirigida por David F. Sandberg a partir de un guion de Henry Gayden y Chris Morgan. En la nueva película el adolescente Billy Batson y sus hermanos adoptivos, que se transforman en superhéroes adultos al decir “¡Shazam!”, luchan contra las hijas de Atlas.

La película protagonizada por Zachary Levi, Asher Angel, Jack Dylan Grazer, Rachel Zegler, Adam Brody, Ross Butler, Meagan Good, Lucy Liu, Djimon Hounsou, y Helen Mirren se estrena el 17 de marzo de 2023 en Estados Unidos y un día antes en algunos países de América Latina.

Pero antes de ir a las salas de cine para ver “Shazam! Fury of the Gods” (“¡Shazam! La furia de los dioses” en español), los fans se preguntan si la duodécima película del Universo extendido de DC (DCEU) tiene una o más escenas post-créditos.

Asher Angel y Jack Dylan Grazer en la película “Shazam! Fury of the Gods” (Foto: Warner Bros. Pictures)

“SHAZAM! FURY OF THE GODS”, ¿TIENE ESCENAS POST-CRÉDITOS?

La respuesta corta es sí. La cinta que se grabó entre el 26 de mayo de 2021 y el 31 de agosto de 2021 cuenta con dos escenas adicionales. Una en la mitad de los créditos y la otra en posterior a los créditos.

Por el momento, no podemos revelar lo que sucede en las escenas post-créditos de “Shazam! Fury of the Gods”. No obstante, podemos adelantar que una incluye un cameo de otro personaje del Universo extendido de DC y la otra podría dejar el camino preparado para una tercera película.

Lo que significa que probablemente Billy Batson tiene un lugar en la reorganización de Warner Bros. y DC. ¿El superhéroe interpretado por Zachary Levi será parte de la nueva visión de la compañía?

Lucy Liu como Kalypso en la película "Shazam! Fury of the Gods" (Foto: Warner Bros. Pictures)

¿DE QUÉ TRATA “SHAZAM! FURY OF THE GODS”?

De acuerdo con la sinopsis de “Shazam! Fury of the Gods”, “Billy Batson y sus compañeros adoptados han recibido los poderes de los dioses pero aún están aprendiendo a combinar sus vidas de adolescentes con sus alter-egos superheróicos.

Cuando las Hijas de Atlas, un vengativo trío de antiguos dioses, llegan a la Tierra en busca de la magia que les robaron hace mucho tiempo, Billy -alias Shazam- y su familia se ven envueltos en una batalla por sus superpoderes, sus vidas y el destino de su mundo”.