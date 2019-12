Sheyla Rojas, conductora de “Estás en todas”, fue invitada a “Esto es guerra” para ser jurado del bloque “Dale Play”, el cual consiste en representar populares escenas tanto de actuación como del plano musical.

Tras hacer su ingreso al reality del que formó parte, Sheyla dejó un extraño mensaje que dejó confundidos a los conductores.

“Gracias, Peter Fajardo, por traerme el día de hoy. Sé que me vas a hacer algo que la verdad no sé si lo haga, si me salga, pero voy a hacer lo mejor que pueda”, fueron las palabras de Rojas.

“Ya estuve conversando con varios chicos y me han dado sus tips. Ya estoy preparada para todo”, agregó.

En medio de bromas de parte de Mathías Brivio y Gian Piero Díaz, Sheyla Rojas dijo que haría “un poco de memoria”, mensaje que parecía tener relación con el romance que vivió junto a Patricio Parodi, capitán de los “guerreros”.

“Voy a hacer un poco la memoria para poder hacer cada una de las cosas que me hagan hacer hoy”, manifestó.

Finalmente, la conductora de América Televisión se ubicó en su lugar como jurado y dio sus veredictos según las presentaciones de cada equipo, aunque en las redes sociales recibió muchas críticas por su supuesta parcialidad con los “guerreros”.

Así fue el regreso de Sheyla Rojas a "Esto es guerra". (Imagen: América TV)