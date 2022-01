¿Cómo ver “Shingeki no Kyojin”? “Attack on Titan” estrenará su capítulo 78 este fin de semana, con la expectativa de una entrega que sea un punto de quiebre en la historia. La serie, que tiene a Eren Jaeger como protagonista, ya se encuentra en el episodio 3 de la parte 2 de la temporada 4, y los espectadores se preguntan si ha habido cambios en el horario o la forma de verlo de manera online.

El manga de Hajime Isayama apareció en setiembre de 2009 en la revista Bessatsu Shōnen Magazine, a cargo de la editorial Kodansha. Se publicaron 139 capítulos hasta abril de 2021, cuando culminó su ficción.

El final de la historia en el manga, que vendió más de 100 millones de copias, ahora se verá en la pantalla chica. Su primera aparición como anime se dio el 6 de abril de 2013.

En el episodio anterior de “Shingeki no Kyojin”, se vio cómo Eren sigue combatiendo contra el Titán Acorazado, el Titán Mandíbula y el Titán Carguero. Su hermano, el Titán Bestia, aparece como parte del plan pero es herido por un plan del Pieck.

Eren Jaeger en su forma de titán. (Foto: MAPPA Studio)

¿CUÁL ES EL HORARIO Y CÓMO VER EL CAPÍTULO 3 DE LA TEMPORADA 4 - PARTE 2 DE “SHINGEKI NO KYOJIN”?

El tercer episodio de la segunda parte de la cuarta temporada de “Shingeki no Kyojin” será estrenada el domingo 23 de enero en Japón a través de NHK y en América Latina, de manera online, a través de la plataforma Crunchyroll.

La página anunció que los nuevos capítulos contarán con su audio en japonés con subtítulos en español, pero solo para los usuarios Premium, es decir, el resto deberá esperar una semana para ver cada nuevo episodio.

Horario de “Shingeki no Kyojin” por país

México, Colombia, Perú , Panamá y Ecuador: 3:45 pm.

, Panamá y Ecuador: 3:45 pm. Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 4:45 pm.

Argentina , Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay: 5:45 pm.

, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay: 5:45 pm. España: 9:45 pm.

¿QUÉ PASARÁ EN EL CAPÍTULO 78 DE “SHINGEKI NO KYOJIN”?

“Los dos gigantes, el Titán Bestia y el Titán Fundador, tienen la clave de esta situación a medida que se extiende la lucha entre la humanidad. ¿Qué les espera a estos hermanos cuando sus pensamientos y recuerdos chocan?”, se lee en la sinopsis del capítulo 3 de la parte 2 de la temporada 4 de “Shingeki no Kyojin”.

Eren Jaeger en el episodio 4x17 (76) de "Shingeki no Kyojin". (Foto: MAPPA Studio)

¿JESSE PINKMAN ES LA VERDADERA INSPIRACIÓN DETRÁS DE FALCO?

Por otro lado, la temporada 4 de “Attack On Titan” presentó al personaje de manga Falco Grice, un candidato de Eldian Warrior con el gobierno de Marley. Falco tiene un hermano llamado Colt, y cuando la temporada comienza, Falco está en línea para heredar el poder del Titán Blindado.

A pesar de mostrarse algo manso durante la batalla, Falco también es valiente cuando tiene que serlo y amable, incluso con los soldados del otro lado. Es un personaje complicado tanto en el manga como en el anime y en una publicación de blog, Hajime Isayama reveló que se inspiró en Jesse (Aaron Paul) de Breaking Bad.

Superficialmente, no hay mucho que vincule “Breaking Bad” y “Attack On Titan” juntos, aunque las conexiones de Falco y Jesse están ahí para aquellos que profundizan un poco más. A medida que “Breaking Bad” avanzaba, Jesse se volvió cada vez más cínico y endurecido.

Jesse realmente en el fondo todavía cargaba con el peso de sus diversos traumas y siempre trataba de hacer lo correcto. Falco es lo mismo, con su perspectiva más oscura de la guerra en desacuerdo con su ser, en el fondo, un personaje compasivo. Los mentores también abusan de su naturaleza confiada, con Walter White a menudo engañando o manipulando a Jesse, mientras que Eren Yeager hace lo mismo con Falco para sus propios fines.

Jesse pasó por muchas pruebas en el programa, aunque finalmente obtuvo un final feliz con “El Camino”, Una película de “Breaking Bad”, así que con suerte, las cosas funcionarán para Falco Grice cuando la temporada 4 de “Attack On Titan” llegue a su fin.

Falco en la última temporada de "Attack on Tittan". (Foto: MAPPA Studio)

¿MENSAJES DE DESPEDIDA DE “SHINGEKI NO KYOJIN”?

La editorial Bessatsu Shonen Magazine lanzó un enigmático mensaje, que para muchos tiene sabor a despedida: “Este mundo, que no existía hasta 2009, se gestó mediante palabras e imágenes, se le dio un significado, se convirtió en una historia, se imprimió en el primer número de la revista Bessatsu Shonen y se serializó durante once años y siete meses de la mano de Hajime Isayama”, dijeron.

Cabe resaltar que desde MAPPA no hay ninguna señal de cómo se realizarán los últimos capítulos de la serie japonesa, “Shingeki no Kyojin”. Lo único que queda es esperar en los próximos meses, sobre todo esperar que no sea un verdadero sacrificio la realización de la misma, por los motivos antes expuestos.

Shingeki no Kyojin | Tráiler de la temporada 4 de "Attack on Titan" null