Finalmente, Zeke descubrió que Eren no fue una victima de su padre, todo lo contrario. Entonces, ¿qué hará para detenerlo? Por lo pronto, en el capítulo 80 de “Shingeki no Kyojin”, conocida también como “Attack on Titan” o “Ataque a los titanes”, Ymir contará su historia y aclarará algunas dudas.

En el anterior episodio de la segunda parte de la cuarta y última temporada, a través de las memorias de Grisha, los hermanos ven el momento en que su padre le arrebata el poder del Titán Fundador a la familia Reiss. No obstante, para sorpresa de Zeke, Grisha se niega a lastimar a los niños.

Sin embargo, Eren interfiere y le recuerda a su padre cuál es fue su motivación y su objetivo. Así, Zeke, finalmente, comprende que su hermano no fue una víctima de su padre, todo lo contrario. Entonces, ¿qué pasará en el próximo episodio de “Attack on Titan”?

La reacción de Zeke al descubrir la verdad sobre su hermano Eren Jaeger en el episodio 79 de "Shingeki no Kyojin" (Foto: MAPPA Studio)

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER “SHINGEKI NO KYOJIN” 4 PARTE 2 – CAPÍTULO 5?

El quinto capítulo de la segunda parte de la cuarta y última temporada de “Shingeki no Kyojin” se estrenará este domingo 6 de febrero en Japón a través de NHK y en América Latina, de manera online, a través la plataforma Crunchyroll.

La plataforma streaming confirmó que los nuevos episodios tendrán su audio en japonés con subtítulos en español, pero solo para los usuarios Premium, es decir, el resto deberá esperar una semana para ver cada capítulo.

HORARIO DE “SHINGEKI NO KYOJIN” POR PAÍS

México, Colombia, Perú, Panamá y Ecuador: 3:45 pm.

Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 4:45 pm.

Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay: 5:45 pm.

España: 9:45 pm.

¿QUÉ PASARÁ EN EL CAPÍTULO 80 DE “SHINGEKI NO KYOJIN”?

De acuerdo con la sinopsis de ‘De ti, hace 2000 años’ (4x21), quinto episodio de la segunda parte de la cuarta temporada de “Shingeki no Kyojin”, Eren y Zeke con su ética contradictoria y emociones destrozadas, chocan en la credibilidad de sus ideales mientras Ymir, la fundadora, revela su pasado trágico y sus secretos más profundos dentro de los muros.

El título del episodio 80 de “Attack on Titan” es similar al nombre del primer capítulo, por lo tanto, queda claro que el final está cerca. Una vez más la historia volverá al pasado para conocer la historia de uno de sus personajes. Se trata de Ymir, quien compartirá su pasado y sus razones para permanecer en la dimensión de los Caminos.

Así se revelará que Ymir era una esclava del pueblo eldiano que soñaba con ser libre. Algo que el rey Fritz utilizaba para torturarla, ya que la liberaba para después cazarla con su gente. Cuando ella se transformó en el Titán Fundador el gobernante utilizó su poder para derrotar a los Marleyanos y tener tres hijas que perpetuaran su poder.

Aunque Ymir será la protagonista del nuevo capítulo, también se mostrará el enfrentamiento entre Grisha Jaeger y la familia Reiss.