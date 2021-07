La telenovela “Si nos dejan” se convirtió en una de las preferidas por la teleaudiencia y ha destacado por tener acostumbrados a todos los seguidores a sus distintas tramas de amor que la hacen cada vez más interesante. En esta producción encontramos al actor Alexis Ayala, quien a mediados del 2021 tuvo que enfrentar una dura lucha por salvar su vida.

“Si nos dejan” es una telenovela en español que se estrenó en Univisión el 1 de junio de 2021. La serie es producida por W Studios para Televisa y Univisión. Esta es una nueva adaptación de la telenovela colombiana “Señora Isabel” de 1993, cuya versión popular más reciente fue “Victoria”.

“Si nos dejan” está protagonizada por el actor Alexis Ayala y la actriz Mayrín Villanueva.

¿POR QUÉ MOTIVO ALEXIS AYALA FUE HOSPITALIZADO?

Un desgarre en el hombro obligó al actor de 55 años a ser internado el 18 de julio del 2021. Precisamente, fue el propio Alexis Ayala quien informó sobre esta situación mediante sus redes sociales e indicó que lo derivarían a sala de urgencias.

Los detalles de cómo se originó el accidente hasta ahora se desconocen pero cada momento de su estadía fue posteado a través de las historias de Instagram del actor. En una de ellas se le vio sentado en una camilla de un hospital de la Ciudad de México con una zona enrojecida en el hombro. No obstante, en las imágenes se ve a personal médico que lo atendía.

“Curénme… Desgarre de tendón”, publicó en dicha red social.

Dos días después Ayala siguió informando respecto a su recuperación y retomó en Instagram una publicación de una de sus compañeras de la producción de la telenovela donde se le apreciaba festejando feliz el rating que ha tenido la producción donde participa. Otro detalle es que se le podía ver con un cabestrillo en el brazo izquierdo.

LOS INFARTOS QUE SUFRIÓ ALEXIS AYALA

Días antes de ser internado durante el programa mexicano ‘Faisy nights’ el actor pudo recordar que anteriormente ya había sufrido dos infartos.

Otro de estos episodios fue durante el 2018 cuando el actor tuvo que ser internado en un hospital luego que sufriera un infarto al miocardio que puso en peligro su vida.

“He estado dos veces a punto de morir. La primera fue en el (año) 92 por la tiroides. Estuve gravísimo en el hospital, y ahí paro respiratorio. Al final me pudieron sacar, pero estaba yo muy joven y no lo entendí como era”, expresó.

Explicó que eso sucedió cuando estaba en Acapulco junto a su entonces esposa y su hija.

“Me solté del estómago, vomité, me dio dolor en todo el lado derecho, que es muy raro, por lo general da de lado izquierdo. Se me sumió el pecho, la mandíbula se me fue de lado, el brazo se me empezó a torcer. Me empezó a dar todo”, agregó.

Luego de estas experiencias que casi le cuestan la vida y el desgarre que sufrió en el hombro, Alexis Ayala ha podido reflexionar sobre su vida y su salud, por lo que actualmente ya viene tomando las medidas respectivas para poder prevenir otro caso de urgencia.

“Entonces hay que verlo de ese lado, de lado positivo. Me trajo muchas cosas negativas y me trajo muchas cosas positivas porque al final se convierte en un evento extraordinario. Después de ahí caí en una depresión muy grande y fuerte. Me engordé muchísimo (...) La vida al final es un trabajo en equipo, pero te tienes que agarrar tú solo. Tienes que no soltarte y eso es algo que hice me decía todo el tiempo ‘entero, entero, cabrón. No te caigas’, y, obviamente ,pidiéndole a Dios”, sentenció.