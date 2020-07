En la televisión mexicana, especialmente en las novelas, hay personajes que debido a la interpretación que realizan se quedan marcados en nuestra memoria; y a pesar de que nos gustaron demasiado y estábamos ansiosos de seguir viéndolos en otras producciones, de un momento a otro desaparecieron de la pantalla chica.

Este es el caso de Silvia Lomelí, quien es recordada por su papel de Helena Cantú en “Cómplices al rescate”. Si bien, ella se encontraba en lo más alto de su carrera, dejó la televisión sin dar a conocer los motivos exactos, algo que despertó el interés de todos sus seguidores.

Aunque muchos le perdieron el rastro por algunos años, la actriz se armó de valor y contó las razones que la llevaron a abandonar el mundo de la actuación. En entrevista con el programa “Hoy”, de 2018, reveló el difícil momento que atravesó.

Silvia Lomelí tuvo que entrar en rehabilitación por 10 años por las secuelas que le dejó un paro cardíaco (Foto: Instagram de Silvia Lomelí)

¿POR QUÉ DEJÓ LAS TELENOVELAS?

Somelí dijo que en 2004 tuvo que apartarse de la televisión y actuación, debido a problemas en su salud que tenía que tratar con urgencia.

“Mucha gente se enteró y mucha no. Estuve un tiempo haciendo novelas y en ‘Hoy’, desgraciadamente se me paró el corazón: tuve un paro cardíaco. Se tardaron mucho tiempo en reanimarme, faltó oxígeno en el cerebro y me provocó una cosa que se llama irritabilidad cortical ”, contó.

La actriz narró que el paro cardiaco se le presentó cuando grababa la telenovela infantil “Misión S.O.S”; producto de ello, tiene secuelas como olvidarse las cosas, entrando a rehabilitación por más de una década.

Al final logró recuperarse y tiene pequeñas participaciones en telenovelas, por lo que se muestra agradecida. “Después de muchos años estamos vivos y no sabíamos si la iba a librar, si iba a brincar el charco y gracias a Dios que quiso que siguiera viva y aquí estoy”.

LAS CONSECUENCIAS QUE LE DEJÓ SU MAL

En otra entrevista al programa “Intrusos”, contó que la falta de oxigenación en el cerebro le hizo perder el equilibrio, perder conocimientos referentes a lo matemático y todo lo que era racional. “En el sistema de las emociones fue tan grande lo que pasó que no sabían si iba a vivir o no”.

Además de ello, a Silvia Lomelí tuvieron que quitarle la vesícula y el bazo. Pero eso no era todo, ya que tuvo un bloqueo cardíaco por los medicamentos que tomó en ese periodo para recuperarse.

¿CÓMO ERA ANTES DE DEJAR LA TELEVISIÓN?

Silvia Lomelí era una mujer muy activa. Empezó en el mundo de la televisión haciendo notas y después saltó a la conducción en el programa “A la cachi cachi porra”. Posteriormente, la llamaron para actuar, por lo que tomó clases, publicó el Milenio.

Asimismo, contó los programas infantiles y telenovelas en las que estuvo. “[Cómplices al rescate] fue increíble y muchos le temen trabajar con niños, pero ahí trabajamos con niños, música y animales, pero fue un gozo, fue increíble bailar ‘El sapito’, fue un honor”.

La actriz también condujo el programa Hoy y otros más. “Estuve conduciendo Código Fama, en Amigos por siempre y tuve actuaciones en El diario de Daniela”.

