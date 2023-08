¡Luchó hasta el final! Tras permanecer más de 80 días internada en un hospital de Buenos Aires, Argentina, Silvina Luna dejó de existir a los 43 años este 31 de agosto de 2023, dejando un gran vacío en el mundo de la actuación.

“Con profunda tristeza despedimos a nuestra afiliada Silvina Luna. Durante 25 años llevó adelante una activa labor como actriz, modelo y conductora. Abrazamos a sus familiares y seres queridos en este momento de gran dolor”, señaló la Asociación Argentina de Actores en un comunicado.

Su partida conmovió no sólo a sus seres queridos y amigos, también a quienes siguieron de cerca su carrera, por lo que muchos de sus seguidores se preguntan las razones de su fallecimiento; en los siguientes párrafos te lo revelamos, así como detalles de su vida.

La actriz y modelo dejo de existir a los 43 años (Foto: Silvina Luna / Instagram)

SILVINA LUNA ESTABA DELICADA, PERO LUCHÓ HASTA EL FINAL

Para comprender qué llevó a esta situación a Silvina Luna, debemos retroceder hasta 2011, año en el que se sometió a una intervención estética que perjudicó su salud, pues le inyectaron biopolímeros en los glúteos (metacrilato y otras sustancias no identificadas), que derivaron a una insuficiencia renal; a partir de ahí, empeoró, por lo que requería un trasplante, mientras este llegaba, se sometió a infinidad de diálisis tres veces por semana. Pero su cuerpo no pudo soportarlo y se debilitó poco a poco con el paso del tiempo.

La actriz argentina había sido internada a inicios de junio de 2023 en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Durante una transmisión en su cuenta de Instagram precisó que se encontraba en la sala de diálisis desde el jueves 1 y pensaba que el 6 de junio iba a regresar a su casa, pero no fue así, pues todo se complicó.

“Salieron los resultados de la biopsia microbacteriana y por fin se pudo detectar los medicamentos específicos que debo tomar. Debo estar internada para ver si los tolero, por ahora todo perfecto y contenta. Me tiene entusiasmada el camino para combatir la bacteria, que me llevará al camino para el trasplante [de riñón] (…). Seguimos con fuerza y pido no bajar los brazos a las personas que se encuentren en una situación similar”, señaló el 5 de junio.

Debido a que su salud se había debilitado, la celebridad argentina tuvo que ser sedada y conectada a un respirador artificial, el cual dejó el 29 de junio cuando pudo respirar por sus propios medios “con rehabilitación kinesiológica, nutricional y psicológica”, precisaba un comunicado del hospital el 17 de agosto. Lamentablemente, su estado empeoró los siguientes días.

Captura del video que grabó el 5 de junio de 2023 señalando que estaba internada (Foto: Silvina Luna / Instagram)

¿DE QUE MURIÓ SILVINA LUNA?

Silvina Luna falleció a causa de una insuficiencia renal, que la llevó a estar conectada a un respirador artificial. Al ver que sufría, sus seres queridos tomaron una difícil decisión: desconectarla.

“Todo lo que vamos a contar es esto: La decisión familiar de desconectar a Silvina. Lamentablemente, esto acaba de suceder. Nada está en manos de Dios o lo que tú creas”, señaló Fernando Bulando, el abogado de Luna.

Como señalamos líneas arriba, la actriz estaba internada varias semanas en un hospital a causa de una infección bacteriana que complicó la insuficiencia renal e hipercalcemia que padecía.

Aquí una foto de la argentina al atardecer (Foto: Silvina Luna / Instagram)

¿QUIÉN FUE SILVINA LUNA?

Silvina Noelia Luna fue una actriz, modelo y presentadora de televisión argentina que nació en Rosario el 21 de junio de 1980 y dejó de existir en Buenos Aires el 31 de agosto de 2023. Inició su carrera como modelo, pero la fama en su país natal le llegó en 2001 cuando participó de la segunda edición de “Gran Hermano”.

Tras salir del reality, ella buscó incursionar en el mundo de la actuación; por tanto, asistió a talleres y seminarios de construcción de personaje, técnica vocal, actuación frente a cámara, entre otros, además de estudiar teatro. Actuó sobre las tablas en “El champán las pone mimosas”, “Más que amigos”, “Abracadabra”, “Explosivos”, entre otras. Mientras que en televisión formó parte de “Los Roldán”, “Casados con hijos” y “Gladiadores de Pompeya”, “El capo”, “Ciega a citas”, por citar algunas producciones.

Asimismo, Silvina Luna participó como concursante en tres ediciones de “Bailando por un sueño” (2006, 2009 y 2017) y “El hotel de los famosos” (2022) que debió abandonar por problemas de salud. De otro lado, fue panelista de programas como Zapping y Fox para todos. Pero ella fue mucho más allá, ya que publicó su libro “Simple y Consciente”.