Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo son una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo y de las redes sociales. Cada vez que publican fotos o videos juntos los seguidores de ambos actores enloquecen, y es que el amor que transmiten logra traspasar las pantallas.

Sin embargo, debido a que en las últimas semanas los actores no compartían fotos juntos en sus redes sociales se comenzó a especular sobre una posible separación. Felizmente, la pareja puso fin a estos comentarios y mostró una vez más lo enamorados que están.

A través de sus redes sociales, Sebastián Caicedo compartió un video en el que señalaba que después de estar dos meses alejado de su esposa pudo reencontrarse con ella. Y es que el motivo de la separación habría sido por temas laborales.

“Dicen que, si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma. Dos meses sin vernos”, expresó el actor colombiano en el video. Carmen Villalobos agregó: “La gente dizque: ‘Están separados’, ‘¿por qué no están juntos?’, ‘pero, ¿qué pasó?’ … que hablen, no frieguen”.

Finalmente Caicedo concluyó: “Hay que trabajar, hay que hacer sacrificios, pero aquí está la recompensa”, luego la pareja que lleva más de diez años juntos se abrazaron y besaron demostrando que la distancia no es problema para su amor.

Este esperado reencuentro habría sido capturado en uno de los sitios en donde la actriz está grabando con la novela ‘Café con aroma a mujer’ de RCN. Si el video no logró poner fin a las especulaciones de una supuesta separación, lo hará las fotos que publicó Caicedo.

“Pasa el tiempo y este amor es más fuerte. Te amo amor mío, eres mi vida”, escribió en su cuenta de Instagram en donde se puede ver a la pareja de actores más enamorados que nunca.

LA HISTORIA DE AMOR CARMEN VILLALOBOS Y SEBASTIÁN CAICEDO

Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo se conocieron en el set de grabación de la novela: ‘Nadie es eterno en el mundo’, que fue emitida entre el 2007 y el 2008. En ese entonces, Sebastián había terminado su romance con la actriz Alexandra Serrano, esto se prestó para que muchos especularan que él había concluido su relación para estar con Villalobos.

Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo se casaron en 2019 luego de sostener una relación sentimental por más de diez años. (Foto: Carmen Villalobos / Instagram)

¿CÓMO EMPEZÓ LA RELACIÓN?

Carmen y Sebastián se reencontraron en la despedida de ‘Sin senos no hay paraíso’, ahí él le preguntó por su novio y ella le respondió que habían terminado. El actor no desaprovechó la oportunidad y al siguiente día la llamó para invitarla a salir. Es así como empezó su historia de amor.

El 18 de octubre de 2019 la pareja se casó en Cartagena. La ceremonia fue a la orilla del mar y la luna de miel en Europa. A pesar de los largos periodos de separación a causa de sus compromisos laborales, la relación entre ambos es muy sólida y se puede apreciar el amor que se tienen en cada una de sus publicaciones.