Dirigida por Rachel Lambert, “Sometimes I Think About Dying” es una comedia dramática que es una adaptación cinematográfica del cortometraje de Stefanie Abel Horowitz de 2019 del mismo título, que a su vez se inspiró en la obra de teatro “Killers” de Kevin Armento, quien también está detrás del guion de la película junto a Stefanie Abel Horowitz y Katy Wright-Mead.

La cinta que tiene una duración de 91 minutos narra la historia de Fran, una oficinista socialmente incómoda que pasa la mayor parte de su tiempo aislada y sueña despierta con su propia muerte, hasta que hace reír al chico nuevo en el trabajo, eso conduce a más: una cita, un trozo de pastel, una conversación, una chispa.

“Sometimes I Think About Dying”, que cuenta con Alex Saks, Margarita Ridley, Dori Rath, Laura Beveridge y Brett Beveridge como productores, tiene un elenco principal conformado por Daisy Ridley, Dave Merheje, Parvesh Cheena, Marcia DeBonis, Meg Stalter, Brittany O’Grady y Bree Elrod.

Una de las pocas cosas que Fran (Daisy Ridley) disfruta en la película "Sometimes I Think About Dying" es su trabajo (Foto: Oscilloscope Laboratories)

¿DE QUÉ TRATA “SOMETIMES I THINK ABOUT DYING”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de “Sometimes I Think About Dying”, “perdida en la sombría costa de Oregón, Fran desperdicia sus horas de luz en la soledad de un cubículo, escuchando el zumbido constante de sus compañeros de oficina y, de vez en cuando, soñando despierta para pasar el tiempo.

Ella vaga por la vida incapaz de hacer estallar su burbuja de aislamiento. Y luego Robert empieza a trabajar en la empresa. Es nuevo en la ciudad y en la dinámica de la oficina. Es una persona naturalmente amigable que sigue intentando charlar con Fran. Aunque va en contra de cada fibra de su ser, es posible que tenga que darle una oportunidad a este chico”.

¿CÓMO VER “SOMETIMES I THINK ABOUT DYING”?

“Sometimes I Think About Dying” se estrenó en el Festival de Cine de Sundance el 19 de enero de 2023 y llegará a los cines de Estados Unidos el 26 de enero de 2024.

TRÁILER DE “SOMETIMES I THINK ABOUT DYING”

ACTORES Y PERSONAJES DE “SOMETIMES I THINK ABOUT DYING”

Daisy Ridley como Fran

Dave Merheje como Robert

Parvesh Cheena como Garrett

Marcia DeBonis como Carol

Meg Stalter como Isobel

Brittany O’Grady como Sophie

Bree Elrod como Amelia

Lauren Beveridge como Tellulah

Ayanna Berkshire como Emma

Sean Tarjyoto como Sean

Jeb Berrier como Doug

Rich Hinz como Rich

June Eisler como June

Treasure Lunan como Bennie