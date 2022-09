Telefe tiene en su programación una gran variedad de telenovelas turcas que se han convertido en las favoritas del público argentino. Prueba de ello es “Soñar contigo”, la comedia romántica protagonizada por Can Yaman y Demet Özdemir, que se consolidó como un éxito de audiencia a nivel internacional.

La ficción, titulada originalmente “Erkenci Kuş”, se estrenó en Turquía entre el 2018 y 2019 convirtiéndose en todo un éxito de la televisión. Tiempo después se expandió a otros países, como España y Argentina, donde se emite por la cadena Telefe desde finales del 2021.

La telenovela turca, también conocida como “Pájaro soñador”, supo cautivar al público con la historia de amor de Sanem Aydin Divit y Can Divit. En Argentina, la ficción de Can Yaman y Demet Özdemir ya se encuentra en su etapa final por lo que sus seguidores quieren saber cuándo se emitirá el último episodio por Telefe y aquí te lo contamos.

En la telenovela turca, Demet Özdemir interpreta a Sanem Aydin Divit y Can Yaman a Can Divit (Foto: Gold Film)

¿CUÁNDO LLEGARÁ A SU FIN LA TELENOVELA TURCA “SOÑAR CONTIGO”?

Actualmente Telefe emite el capítulo número 47 de la telenovela turca “Soñar contigo”. Cada señalar que la historia protagonizada por Can Yaman y Demet Özdemir tiene 51 episodios en total.

En Argentina, cada episodio es dividido en alrededor de 4 o 5 días. En ese sentido, el último que se vio -del lunes 19 de septiembre- fue el capítulo 153.

La duración original de cada episodio de “Erkenci Kuş” es de 2 horas y media. Sin embargo, en Telefe duran un poco más de 30 minutos, según explica “La provincia SJ”, lo que significa que cada episodio se extiende por una semana.

De esta forma, el final de “Soñar Contigo” se emitirá la segunda semana de octubre en Argentina a través de Telefe. Es decir, aún quedan varios días por delante para seguir disfrutando de esta historia de amor que se convirtió en todo un éxito internacional.

La telenovela turca "Erkenci Kus" narra la historia de amor entre Can y Sanem (Foto: Gold Film)

¿DE QUÉ TRATA “SOÑAR CONTIGO”?

La telenovela turca “Soñar contigo” gira en torno a Sanem Aydin (Demet Özdemir), una joven de un barrio humilde de Estambul que sueña con ser escritora y quiere vivir en las Islas Galápagos.

Cuando su familia le hace creer que la va a entregar en matrimonio a su vecino si no encuentra un empleo estable, Sanem se incorpora a una prestigiosa agencia de publicidad donde conoce a Can Divit (Can Yaman), uno de los hijos del propietario de la firma del que se enamorará irremediablemente.

Can Divit, el hermano mayor de Emre (Birand Tunca), es un fotógrafo de espíritu libre y fama mundial que regresa a Estambul para la fiesta por el aniversario de la empresa. Allí, se entera que su padre tiene una grave enfermedad, y éste le encarga no solo que dirija la compañía, sino también que encuentre al infiltrado de la competidora, Aylin. Can no tiene más remedio que aceptar, lo que despierta la ira de su hermano.