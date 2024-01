La tercera temporada de “Sonic Prime”, serie animada de Netflix basada en la serie de videojuegos “Sonic the Hedgehog”, se estrenó el 11 de enero de 2024, pero los usuarios de la popular plataforma de streaming y los fanáticos de la franquicia que tiene como protagonista a un erizo azul antropomórfico ya preguntan por una cuarta entrega.

En los primeros ocho episodios de la sexta serie animada basada en la franquicia, cuando una batalla con el Dr. Eggman destruye el universo, Sonic emprende una carrera contrarreloj por dimensiones paralelas para reencontrarse con sus amigos y salvar el mundo.

Mientras que en la segunda entrega de “Sonic Prime”, Sonic lucha contra el Consejo del Caos, con la ayuda de su improvisado ejército de aliados, para controlar la Prisma Paradoja y reconstruir el universo, de un fragmento a la vez.

En los siete últimos capítulos, después de que Nine robara el Prisma Paradoja para crear su propio mundo, Sonic forma un equipo con aliados inesperados para proteger el universo que él conoce. Entonces, ¿habrá temporada 4?

“SONIC PRIME”, ¿TENDRÁ OTRA TEMPORADA?

Aunque Netflix no ha realizado ningún anuncio sobre el futuro de la serie coproducida por Sega of America, Netflix Animation, WildBrain Studios y Man of Action Studios, el último capítulo de la tercera entrega sugiere que las aventuras del erizo azul antropomórfico continuarán en una nueva tanda de episodios.

Al final de la tercera temporada de “Sonic Prime”, la realidad como la conocemos está en peligro, a menos que un héroe realice el mayor sacrificio. Los protagonistas logran revertir el daño que Nine provocó, pero los enemigos nunca descansan y no tardan en surgir más problemas.

Todo parece incidir que Sonic volverá, pero por lo pronto, solo queda esperar la respuesta oficial de Netflix, que suele tomarse algunas semanas para evaluar la reacción de la audiencia y en base a esas cifras decidir renovar o cancelar una producción.

Hasta el momento, “Sonic Prime” ha recibido críticas positivas, tiene 7.3/10 en IMDb y una calificación promedio del Tomatómetro del 85% y una calificación promedio de audiencia del 60% en Rotten Tomatoes. Así que, una cuarta temporada podría confirmarse pronto y llegar en algún momento del 2025.

¿Qué pasará con Sonic y sus amigos en una cuarta temporada de la serie animada "Sonic Prime"? (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 3 DE “SONIC PRIME”?

La tercera temporada de “Sonic Prime” está disponible en Netflix desde el 11 de enero de 2024, por lo tanto para ver los nuevos episodios de la serie animada solo se necesita una suscripción a la popular plataforma de streaming.