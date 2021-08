Después de mucha espera y hasta una filtración, el tráiler de “Spider-Man: No Way Home” -película en la que Tom Holland se colocará el traje del hombre araña por tercera vez- vio la luz el último lunes y dejó sorprendidos a los fanáticos.

El avance ha mostrado el regreso de personajes como el Doctor Octopus (Alfred Molina) y ha dado a entender que gracias a la alteración del tiempo provocada por Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) también volveremos a ver al Duende Verde (Willem Dafoe).

Pero eso no ha sido todo, ya que en el adelanto aparece Charles Carey, conocido como @charlie_boy_o, un famoso usuario de TikTok conocido por compartir su fandom de todo lo relacionado con Marvel, que fue invitado a tener una aparición como alumno del colegio de Peter Parker.

El popular joven tiktokero usó esta plataforma para mostrar a sus más de 1.3 millones de seguidores un video en el que dejó en evidencia -según sus propias palabras- “el viaje detrás de cámaras” de su participación en la esperada película.

Pero eso no fue todo, ya que a través de su cuenta oficial en Instagram publicó más contenido. Incluso, algunas fotografías con otro jóvenes que también aparecen en el filme. “Sí. Estoy en el tráiler de ‘Spider-Man: No Way Home’ ... Genial!”, escribió junto a las imágenes.

“Spider-Man: No Way Home” es dirigida por Jon Watts, y fue escrita por Chris McKenna y Erik Sommers. Los protagonista son Tom Holland como Peter Parker/Spider-Man, junto a Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Jamie Foxx, Benedict Cumberbatch y Alfred Molina.

Hasta el momento, no se han revelado mayores detalles, pero lo que sí se ha anunciado es que la llegada a los cines del filme está programada para el próximo el 17 de diciembre en Estados Unidos, aunque no se ha descartado que pueda haber algún retraso por la pandemia del COVID-19.

VIDEO RECOMENDADO