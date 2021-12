“Spider-Man: No Way Home” fue una de las películas más esperadas del año y sus cifras de recaudación en todo el mundo respaldan su éxito. En cuestión de ganancias, la película de Sony y Marvel Studios ha superado una nueva marca en taquilla mundial pese a que todavía estamos en pandemia.

El último domingo 26 de diciembre, a poco más de una semana de su estreno mundial, Sony anunció que la nueva película protagonizada por Tom Holland ha superado los mil millones de recaudación, convirtiéndose en la primera cinta en lograr esta cifra durante la pandemia.

La nueva película del héroe arácnido solo es superada por “Avengers: Endgame” y “Avengers: Infinity War”, que alcanzaron los mil millones antes, a los 5 y 11 días, respectivamente. Cabe señalar que estos filmes tuvieron sus estrenos en una temporada sin pandemia.

“Spider-Man: No Way Home” también es la primera película que alcanza los mil millones de dólares desde “Star Wars: The Rise of Skywalker”, que se estrenó en diciembre de 2019. Hasta este domingo, la película ha recaudado 1,050 millones de dólares en todo el mundo.

Por otro lado, la película que dio paso al ‘Spiderverso’ también consiguió un nuevo récord en la taquilla norteamericana durante su primer fin de semana, ya que recaudó 260 millones de dólares, convirtiéndose en la segunda apertura nacional más grande de todos los tiempos, solo detrás de “Avengers: Endgame” con 357 millones de dólares.

“Spider-Man: No Way Home” estrenó el pasado 16 de diciembre en Perú y emocionó a los seguidores de la franquicia con la aparición de grandes héroes y villanos de las anteriores sagas de “Spider-Man”.

