¡Cuidado! Más adelante habrán spoilers de los cómics de “The Amazing Spider-Man”. La última batalla del Hombre Araña ha sido contra la entidad demoníaca conocida como Kindred, que de alguna manera fue Harry Osborn en el pasado. En la palea, parece ser que Peter Parker ha dejado este mundo para siempre. ¿O tal vez no?

Los seguidores de los cómics de “The Amazing Spider-Man” sabrán que Peter no ha podido tener muchas opciones. Cuando Kindred toma a todos los aliados de Spider-Man y los convierte en versiones demoníacas de sí mismos, el superhéroe arácnido hace un trato para recuperarlos.

Esta no sería la primera vez que lo hace, ya que en el arco de “One More Day”, Peter tuvo que hacer un acuerdo con Mephisto para salvar a la Tía May de la muerte. Esto llevó a muchas críticas para la compañía y su creador J. Michael Straczynski, ya que revirtió todo lo que había construido Spider-Man hasta ese punto y de alguna manera reinició su historia.

Parte de su trato con Mephisto fue no recordar nada de lo que pasó ni de lo que acordaron, por lo que en este capítulo del cómic no dudó ni un segundo en volver a tener un trato demoniaco con tal de salvar a su familia. El resultado de esto fue una muerte terrible a manos del ente que no dudó en llevarlo al más allá.

¿LA MUERTE DE SPIDER-MAN EN LOS CÓMICS DE MARVEL?

¿Realmente Spider-Man murió en el último cómic de Marvel? (Foto: Marvel Comics)

Tal como señala CBR, en “Amazing Spider-Man #52” del escritor Nick Spencer y el artista Patrick Gleason, los aliados de Spider-Man se han convertido en demonios araña gracias a Kindred, que los desató para causar todo tipo de daños y destrucción caóticos en la ciudad de Nueva York.

Lo peor es que Kindred finalmente tiene a los amigos de Spider-Man tratando de matarse entre sí, con la intención de atormentar al Hombre Araña y empujarlo a sus límites. Al final funciona, porque Spider-Man le ruega a Kindred que les perdone la vida y se lleve la suya.

Kindred está de acuerdo con este trato, y tan pronto como libera a las otras arañas, agarra a Peter y le rompe el cuello. Sin embargo, aún podría haber esperanza de sobrevivir. En el número anterior, Peter usó la Mano de Vishanti del Dr. Strange para ingresar al plano astral con el fin de localizar a Kindred y es posible que la muerte de Spider-Man al final de este número haya ocurrido solamente en el plano astral.

¿Realmente Spider-Man murió en el último cómic de Marvel? (Foto: Marvel Comics)

Esto podría significar que Peter no ha muerto en realidad, aunque también puede que haya sido el final del Hombre Araña. Ahora, Kindred posee la habilidad de resucitar a los muertos, como lo hizo con Mysterio y Sin-Eater. ¿Quizás tiene la intención de hacer lo mismo con Spider-Man, para perpetuar aún más su dolor y sufrimiento?

En cualquier caso, la historia de Spider-Man está lejos de terminar, incluso si la única evidencia es el hecho de que los Vástagos quieren que los dos “enfrenten la verdad juntos”. Eso sería difícil de hacer si Spider-Man está muerto, así que en los siguientes números se verá exactamente como escapa de las garras de Kindred, si lo hace.

¿Realmente Spider-Man murió en el último cómic de Marvel? (Foto: Marvel Comics)

