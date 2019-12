El estreno de “Star Wars: The Rise of Skywalker” (“Star Wars: El ascenso de Skywalker”) no ha sido el más feliz. Si bien es probable que la última película de la nueva trilogía arrase en la taquilla, eso no ha evitado que la crítica demuela, en su mayoría, al filme dirigido por J.J. Abrams, anunciado como el último de la familia Skywalker.

Es cierto, las críticas son mixtas. Pero cuando se trata de hablar de los puntos más deficientes del filme, las palabras son duras, por no decir crueles, para un título que prometía devolver la ilusión a los fans tras el fiasco que fue “The Last Jedi”.

Hasta el momento, “The Rise of Skywalker” apenas tiene una aprobación de 57 % en Rotten Tomatoes sobre una base de 272 reseñas de los especialistas, un porcentaje bastante discreto para una franquicia que es reconocida como una de las más grandes en la historia del cine.

Tráiler de Star Wars The Rise of Skywalker

Pero, ¿qué han dicho exactamente los críticos? A continuación, algunos de los comentarios más hirientes, rescatados por Comic Book.

THE ATLANTIC – DAVID SIMS

“'The Rise of Skywalker’ es un epitafio apropiado para las emociones y los límites de la repetición; que sea el último episodio de una saga que debería haber terminado hace mucho tiempo”.

FORBES – SCOTT MENDELSON

“'The Rise of Skywalker’ es una mala película y un final miserable que no tiene otro propósito que el de tranquilizar -al menos a algunos- fans adultos de la ‘Star Wars’ original que todavía son los ‘elegidos’ de la galaxia de la cultura pop”.

TIME – STEPHANIE ZACHAREK

“En su ansiedad de no ofender, parece más una fanfiction que la creación de cineastas profesionales reales. Un robot podría lograr una película más sorprendente”.

SLASHFILM – CHRIS EVANGELISTA

“No hay chispa; no hay alegría; no hay vida. Si este es realmente el final de la saga Skywalker, qué final tan despreciable es”.

ENTERTAINMENT WEEKLY – DARREN FRANICH

“'Rise of the Skywalker’ no es un final, una secuela, un reinicio o un remix. Es un zombi”.

Póster de "Star Wars: The Rise of Skywalker" (Foto: Lucasfilm)

Para El Comercio, la reseña del periodista Alfonso Rivadeneyra dice lo siguiente:

“'Star Wars: The Rise of Skywalker’ es una película inferior cuyos buenos momentos ocurren a pesar de los cambios impuestos. El adiós a la general Leia (Carrie Fisher), los minutos finales de Rey en pantalla, gran parte de la batalla definitiva. En ese sentido la película también es como ‘The Return of the Jedi’ (1983), una conclusión de pocas luces a una construcción sólida; más valiosa por haberse atrevido a terminar que por la calidad del cómo lo hizo”.

En suma, a pesar de tanta Fuerza, el mal sabor parece un consenso. ¿Será por eso que ni el mismo George Lucas se presentó al estreno internacional de la película?

