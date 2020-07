La modelo Stephanie Valenzuela vivió un tenso momento durante su entrevista con Magaly Medina. Antes de su encuentro, la conductora de “Magaly TV, la firme” presentó un informe que no era del agrado de la también influencer, quien no tuvo reparos en criticar a la persona que hizo el reportaje y a la misma Magaly.

En el informe en mención, la reportera hizo un comentario sobre las diferencias entre el videoclip de Stephanie Valenzuela y el de Yahaira Plasencia, del que dijo que su inversión era de solo cinco soles. Ante esto, Valenzuela reaccionó.

“Siento un poco de pena por ella (la reportera) la verdad. En estos momentos en que las mujeres tenemos que empoderarnos y apoyarnos unas con otras”, manifestó la influencer.

“Estamos tratando de hacer algo bueno, con la música no le hace daño a nadie, sus comentarios están de más, lejos de apoyar a las mujeres. Es una persona dañina, bendiciones, pero me da muchísima pena”, añadió Valenzuela.

Stephanie Valenzuela arremete contra reportera de Magaly Medina

Por su parte, Magaly Medina continuó reacia en su actitud y empezó a cuestionar cómo es que la modelo peruana puede llevar una vida de lujos, a lo que Valenzuela respondió que ella recibe –gracias al auspicio de una marca de energizantes- hasta 10 mil dólares mensuales.

“Mensualmente, gracias a esta bebida, puedo ganar entre 6 mil a 10 mil dólares mensuales. ¿Qué de lujo tengo yo? Vivo en un departamento que cuesta 800 dólares de alquiler… Tú has asegurado que a mí me han llevado de viaje, pero no es así. Yo quisiera saber de cuando tú me has sacado una prueba de algún depósito. Yo gano mi sueldo mensual solo por las marcas”, afirmó Valenzuela.

“Tú andas diciendo que ando en yate y vidas de lujos, cuando yo he estado en yate es porque mi amigo tiene un trabajo que alquila yates, él me pide que por favor lo ayude con la publicidad. Yo no tengo que pagar nada, solo ir y le hago la publicidad. Él es cantante e influencer dominicano”, explicó la cantante, quien recientemente lanzó “La cumbia de los infieles”.

