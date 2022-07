Netflix ya estrenó el segundo volumen de la cuarta temporada de “Stranger Things”. De esta manera, el pasado 1 de julio llegó a su fin esta edición de la famosa serie de televisión, que nos dejó algunos momentos imperdibles, ciertas dudas respecto al futuro de algunos personajes y sentidas pérdidas por lamentar.

Así, gran parte de los fanáticos se preguntan qué ocurrirá en la siguiente y última temporada de la producción. Por ello, a continuación, conoce cómo será la temporada 5 de la serie de Netflix “Stranger Things”, según el actor Joe Keery.

¿QUÉ DESTACA JOE KEERY SOBRE STEVE HARRINGTON DURANTE “STRANGER THINGS 4”?

Durante la cuarta temporada de “Stranger Things”, notamos que el personaje que interpreta Joe Keery, Steve Harrington, pudo reforzar su amistad con Robin (Maya Hawke). En ese sentido, esto es algo que el actor destacó en una reciente entrevista para Esquire.

“Una de las cosas que más me gusta es la amistad que ha surgido entre Robin y Steve. Creo que haber encontrado a Robin se ha convertido en un componente fundamental de Steve. Eso me agrada también porque no es habitual ver relaciones entre un hombre y una mujer que sean solo de amistad y eso es justo lo que ha ocurrido entre nosotros”, afirmó el intérprete.

En ese sentido, el actor también resaltó el trabajo de los creadores del show, los hermanos Duffer, quienes le asignaron grandes diálogos y, bajo su perspectiva, se nota que entienden perfectamente a su personaje. Asimismo, contó que le pareció genial aquella batalla que tuvo contra los murciélagos en el ‘Upside Down’ y que grabar la escena fue “muy divertido”.

Durante la cuarta temporada de “Stranger Things”, notamos que el personaje que Steve (Joe Keery) pudo reforzar su amistad con Robin (Maya Hawke). (Foto: Netflix)

¿CÓMO SERÁ LA ÚLTIMA TEMPORADA DE “STRANGER THINGS” SEGÚN JOE KEERY?

En la misma conversación también surgió la consulta sobre qué pasará en “Stranger Things 5″. Según adelantaron los creadores, la quinta temporada será la última de la serie. Sin embargo, no se sabe claramente lo que sucederá durante esta entrega. Para nuestra fortuna, el actor Joe Keery tiene una idea al respecto.

Según el artista, la próxima temporada cerrará todas la tramas inconclusas que tiene la historia hasta el momento. Y advirtió sobre una “recompensa emocional”, lo que supondría que, quizá, existan más pérdidas en las siguiente entrega de la ficción.

“Diría que la quinta temporada va a ser puro caos; una locura total. Hay un montón de tramas pendientes de cerrar. Yo tengo mis preferencias, pero me parece que los Duffer están centrados en ofrecer una “recompensa emocional”. Creo ciegamente en ellos. Son lo más de lo más y no hay nada que se les resista”, expresó.

¿QUÉ DIJERON LOS CREADORES DE “STRANGER THINGS” SOBRE EL FINAL DE LA SERIE?

En declaraciones para SFX, los hermanos Duffer ya adelantaron que tienen un final establecido para la serie. Sin embargo, advirtieron que algunos sucesos del desarrollo de la trama podrían cambiar.

“Una vez que realmente nos sentemos a escribir la temporada final, cualquier cosa podría cambiar (...) Pero dudo que el final vaya a cambiar (...) Sabemos cuál es el final”, revelaron.

Además, Matt Duffer ya le había adelantado a The Wrap que el final de la producción impactó a los directivos de la famosa plataforma de streaming: “Tenemos un esquema para la temporada 5, se la presentamos a Netflix y realmente respondieron bien (...) Quiero decir, fue difícil. Es el final de la historia. Vi a ejecutivos llorando, a quienes nunca antes había visto llorar y fue salvaje”, explicó.

¿CÓMO VER “STRANGER THINGS”?

El segundo volumen de la temporada 4 de “Stranger Things” ya se estrenó a través de Netflix el pasado 1 de julio. Por ello, solo requieres de una suscripción a la popular plataforma de streaming para ver los nuevos y anteriores episodios de la popular serie de televisión. Puedes acceder a ellos desde este enlace.