“Succession” empezó a emitir su cuarta y última temporada el pasado 26 de marzo y nadie está listo para el final. La serie de HBO Max ha capturado a la audiencia con su elaborada trama de la lucha por el poder dentro de una millonaria familia. La decisión de darle un cierre a esta historia incluso sorprendió a los protagonistas.

El programa de televisión estrena un nuevo episodio cada domingo, como es usual para la plataforma de streaming de títulos como “The Last of Us”, “House of the Dragon” y “The White Lotus”.

A diferencia de otras cadenas, HBO busca dar contenido de calidad y no suele alargar los relatos más de lo necesario. Eso no quita el hecho de que las historias y personajes llegan a conectar con el público, que muchas veces siente nostalgia por el final.

Antes de continuar, mira aquí el tráiler de la temporada 4 de “Succession”.

¿CÓMO REACCIONARON LOS ACTORES DE “SUCCESSION” AL ENTERARSE QUE GRABABAN LA ÚLTIMA TEMPORADA?

El público no ha sido el único que ha expresado su sentir respecto al final de “Succession”, pues los actores que interpretan a los miembros de la problemática familia Roy también han hablado al respecto.

La reacción de Sarah Snook

En una entrevista con Allocine, Sarah Snook, quien interpreta a Shiv Roy, confesó que tenían sospechas de que la conclusión de la serie llegaría pronto, pero que se enteraron de que la temporada 4 sería la última casi terminando grabaciones.

“Me entristeció mucho saber que la serie realmente iba a terminar. Sabíamos que era una posibilidad cuando comenzamos a filmar la temporada 4, pero se nos confirmó cuando comenzamos los ensayos para el último episodio”, contó.

Roman, Shiv y Tom son miembros del reparto de "Succession" (Foto: HBO)

Pese a su tristeza, aseguró que era mejor cerrar la trama en ese punto, que seguir estirándola más de lo debido.

“Sigo pensando que es la decisión correcta y es una elección muy valiente. La serie ha llegado a su punto máximo de popularidad y decirte a ti mismo ‘vamos, dejémoslo’ es una forma de asegurarte de que has creado algo perfecto. Terminar la serie evitará que su calidad decaiga o se convierta en una parodia de sí misma. Así que fue lo más inteligente que podía hacer”, agregó.

La reacción de Kieran Culkin

De forma similar, Kieran Culkin, quien da vida a Roman Roy, también había escuchado sobre el inminente final de la serie, pero fue durante las grabaciones del último episodios que las sospechas fueron confirmadas.

“Mi reacción fue (de sorpresa). Jesse (Armstrong) habló conmigo, habló con todos individualmente, y nos dijo que, a lo mejor, esta era la última temporada, pero no estaba seguro. Esto ya nos lo había dicho en la tercera, que quizás fuera la última. Así que no sabía si tomármelo en serio. Nos dijo que era la última temporada justo antes de rodar el último episodio. Habíamos hecho la lectura de guion y nos dijo que era el final”, comentó Culkin.