La última edición de ''Supervivientes'' empezó con algunos cambios que sorprendieron a los televidentes. El programa concurso es la versión española de ''Survivor'' y fue creado por Charlie Parsons. El show se caracteriza por poner a competir a los participantes en situaciones extremas. Después de varios episodios, el pasado 21 de julio se realizó la primera parte del final del programa, donde se pudo observar la expulsión de Tom Brusse frente a Olga Moreno. Además, los cuatros finalistas se vieron enfrentados a una prueba de líder que terminó dejando el destino de Moreno y Lola en manos de los televidentes. ''Supervivientes 2021′' está ambientado en Honduras y tiene como conductor a Jorge Javier Vásquez. A puertas de conocerse el ganador de la temporada, descubre a continuación cuándo y a qué hora será emitido uno de los realitys preferidos por la audiencia española.

¿CUÁNDO ES LA FINAL DE SUPERVIVIENTES?

El último episodio de la temporada tendrá lugar el viernes 23 de Julio, a las 22:00 horas, a través de Telecinco. A excepción del resto de programas, la gran final no será conducida por Javier Vásquez. El famoso presentador indicó en la semifinal que no podrá estar presente y en su reemplazo llegará Carlos Sobera.

“Hoy celebramos la primera parte de la final de Supervivientes 2021 y el viernes es la gran final.Yo no podré estar presentándola porque estaré en Barcelona en el teatro. Nada de teorías conspiranoicas de que me ha vetado la familia Flores. Lo hará Carlos Sobera”.

¿QUÉ PASÓ EN LA PRIMERA PARTE DE LA FINAL?

Los semifinalistas llegaron en helicóptero tras haber estado 101 días en Honduras, recibiendo un cálido recibimiento del presentador, quien añadió que esta fue la edición más larga del mundo.

Mientras Melyssa, Gianmarco y Lola llegaban como finalistas, Tom y Olga figuraban en la lista de nominados, esperando ser salvados por el público. La tensión por conocer quien estaba a un paso más cerca de los 200,000 euros fue tanta que Tom sufrió un ataque de ansiedad antes de oír quién sería salvado.

“Nunca he estado tan nervioso en mi vida. No me siento bien”, decía el francés, por lo que fue socorrido por los paramédicos. Lamentablemente, fue expulsado y Olga quedó en competencia. Ambos se abrazaron entre lágrimas y el joven agradeció su recorrido por el programa; además de indicar que está soltero.

ÚLTIMA PRUEBA

El episodio cerró con una prueba de equilibrio en la que los participantes debían sostener una estructura e ir añadiendo bolas sin que se cayeran, la ganadora fue Melyssa frente a Gianmarco y Olga frente a Lola. Finalmente, la última ronda dio como ganadora a Melissa, convirtiéndola en líder de la edición.

Olga quedó como la nominada del grupo y Melyssa decidió salvar a Gianmarco como agradecimiento a las veces que él hizo lo mismo por ella. De esta forma, sacó de su lugar a Lola.