Kristal Silva, conductora de Venga la Alegría, fue eliminada del programa de competencia “Survivor México”. La salida de la exparticipante de Miss Universo provocó todo tipo de reacciones en las redes sociales, donde los seguidores del programa comentaron que todo estaba planeado. Pero, ¿qué pasó realmente? Aquí te lo contamos.

En el reciente programa de “Survivor México”, la tribu jaguar se encargó de elegir a tres integrantes que debían competir para seguir en el programa. Las nominadas para ello fueron Cynthia González y Alejandra Toussaint. Sin embargo, Cynthia sacó un tótem de salvación y se salvó.

Fue así que Paco Pizaña eligió a Kristal Silva para que compitiera contra Alejandra. Durante el duelo debían colocar piezas de madera para construir un puente y la que más tardo en hacerlo fue la conductora de “Venga la Alegría”, lo que provocó que fuera eliminada del reality show.

SURVIVOR MÉXICO 2021: LA POLÉMICA ELIMINACIÓN DE KRISTAL SILVA, CONDUCTORA DE VENGA LA ALEGRÍA

Luego de que fuera eliminada de “Survivor México”, Kristal Silva dijo que tenía emociones encontradas pues no esperaba salir tan rápido. Entre lágrimas, dijo que se sentía agradecida con Dios y que se llevaba un gran aprendizaje.

“Me siento feliz y al mismo tiempo triste, pues dejo este largo camino que recorrí con cada uno de ustedes, no esperaba que fuera tan rápido. Agradecida con Dios por ponerme aquí, porque cuando llegué no sabía ni que era Survivor, no llegué a medir la magnitud y la aventura del evento. Me voy satisfecha, porque me demostré lo fuerte que soy, más fuerte de lo que pensé y me voy con una cicatriz en la boca, pero no me importa, es una cicatriz de aprendizaje”, dijo Kristal Silva al despedirse del programa.

Como era de esperarse, los seguidores de “Survivor México” expresaron su opinión en las redes sociales mostrándose molestos y cuestionando la salida de la conductora de Venga la Alegría.

Algunos señalaron que fue injusta la eliminación de Kristal, mientras que para otros la modelo se dejó ganar durante el Juego de la Extinsión en la noche del pasado domingo. Este grupo señaló que todo estaba planeado para que la famosa pueda ir a casarse o a cumplir sus metas personales.

Frente a todos estos cuestionamientos, Kristal Silva se sinceró con el público y salió a explicar el motivo de su salida de “Survivor México”. La conductora dijo que su eliminación estuvo relacionada con su boda y que fue su decisión. Sin embargo, se dijo feliz.

“Lo más difícil de todo fue ver las redes sociales y leer a mucha gente que decía que a lo mejor no había dado el cien. No fui a esta misión para decepcionar a nadie. Entregué todo hasta el último día”, dijo durante una entrevista con Venga la Alegría.

Kristal aclaró que la producción del programa no tuvo nada que ver con su decisión, ya que ella sabía que tenía que retirarse porque habían otros factores de su vida que tenía que atender. Asimismo, dijo que su tiempo dentro de la competencia ya había sido suficiente.

“La gente que lo sabe es porque me conoce. Me pesa mucho llegar y que pasen estas cosas. Esto fue un juego, yo estaba comprometida. Sabía que si tenía que retirarme era porque hay factores importantes de mi vida aquí afuera (...) Tengo una boda. Tengo a un hombre... y no saben lo que es estar allá adentro. Creí que mi tiempo había sido suficiente, puse mi corazón, pero ya tenía que regresar. Tuve que ponerle fin. La producción no tuvo nada que ver”, agregó.

La exparticipante de Miss Universo explicó que ya no podía posponer su boda, pues la grabación del reality se había extendido. Por eso decidió salirse del programa: “Soy ganadora, lo di todo desde el día que pisé la isla. No esperaba llevarme el dinero”.

Finalmente, Kristal ofreció una disculpa a los espectadores de de “Survivor México” y pidió respeto por su decisión.