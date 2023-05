¿POR QUÉ “S.W.A.T.” FUE CANCELADA DESPUÉS DE 6 TEMPORADAS?

“S.W.A.T.” fue cancelada después de seis temporadas. La serie, que es un reinicio del programa policial de la década de 1970 del mismo nombre, sigue a una unidad de Tácticas y Armas Especiales de LAPD dirigida por el sargento Daniel “Hondo” Harrelson, interpretado por Shemar Moore.

La serie, que ha durado más de 120 episodios, también está protagonizada por Alex Russell, Jay Harrington, Kenny Johnson, David Lim, Patrick St. Esprit y Rochelle Aytes. Los desarrolladores de “S.W.A.T.” son Ryan y Thomas, mientras que Ryan es productor ejecutivo con Justin Lin, Neal Moritz, Marney Hochman, Pavun Shetty, Billy Gierhart, Andy Dettman y Paul Bernard.

Según The Hollywood Reporter, “S.W.A.T.” ha sido cancelada dos semanas antes del final de la temporada 6. Medios especializados han explicado que el motivo de esta cancelación no se debe a los índices de audiencia, los cuales han mejorado. Entonces ¿cuál es la razón? Aquí te lo contamos.

"S.W.A.T." se estrenó el 2 de noviembre de 2017 (Foto: Star Channel)

EL ANUNCIO DE LA CANCELACIÓN DE “S.W.A.T.” DESPUÉS DE 6 TEMPORADAS

La presidenta de CBS Entertainment, Amy Reisenbach, se pronunció sobre la cancelación de la serie “S.W.A.T.” después de seis temporadas.

“Durante seis temporadas, los asombrosos talentos del elenco de SWAT encabezado por Shemar Moore, los escritores, productores y el equipo guiado por los productores ejecutivos Shawn Ryan, Andy Dettman y Aaron Rahsaan Thomas nos trajeron episodios convincentes y llenos de acción que también abordaron importantes problemas sociales y contribuyó al éxito de nuestra programación de horario estelar”, dijo la ejecutiva en un comunicado.

“Les agradecemos sinceramente su increíble trabajo y pasión y también agradecemos a nuestros fanáticos dedicados que sintonizaron todas las semanas”, agregó.

"S.W.A.T." es una serie de televisión estadounidense de drama criminal, basada en la película del mismo nombre (Foto: Star Channel)

¿POR QUÉ “S.W.A.T.” FUE CANCELADA DESPUÉS DE 6 TEMPORADAS?

Medios especializados, como Screenrant, han señalado que la cancelación de “S.W.A.T.” no se debe a los índices de audiencia. De hecho, la serie aumentó su audiencia total durante la última temporada, con un promedio de 6,82 millones de espectadores (según Nielsen).

Lo cierto es que la cancelación de “S.W.A.T.” se debe a que la serie es una coproducción entre CBS y Sony, y la industria se está moviendo hacia estudios que tienen la propiedad total de su serie.

Uno de los productores ejecutivos de la serie, Shawn Ryan, habló sobre esta situación en el podcast de The Hollywood Reporter en marzo pasado.

“Nunca verías esa situación hace 15 años. … No hay ninguna razón por la que el programa no deba retomarse aparte de que la economía del negocio está cambiando. CBS y Sony encontrarán o no una manera de hacer que la séptima temporada funcione económicamente”, explicó Ryan.

A medida que más estudios desarrollan sus propios servicios de transmisión de propiedad, se ha vuelto más importante ser los propietarios completos de su producción. Una situación que se está priorizando en el mundo de las series.