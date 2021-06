“Sweet Tooth” es la nueva serie de fantasía post-apocalíptica de Netflix, está protagonizada por Christian Convery como el chico ciervo Gus y Nonso Anozie como su guardián, Tommy. La series está basada en los cómics de Vertigo escritos y dibujados por Jeff Lemire.

“Sweet Tooth” se desarrolla en un mundo donde un virus acabó con la mayor parte de la humanidad. Al mismo tiempo los bebés comenzaron a nacer como híbridos animales. Mientras la civilización se derrumba, el bebé Gus es llevado a una granja aislada en el corazón del Parque Nacional de Yellowstone por su “Pubba” y criado allí en secreto.

Cuando cumplió 10 años, Gus se sintió impulsado a salir al mundo y buscar a su madre, y decide que un vagabundo solitario llamado Tommy lo ayudará. Tommy no está de acuerdo, pero descubre que no tiene muchas opciones al respecto así que decide ayudarlo y acompañarlo en su búsqueda.

Mientras tanto, la Dra. Aditya Singh busca una cura para la enfermedad viral, y la ex terapeuta Aimee Eden crea un refugio para los niños híbridos para protegerlos de una sociedad que los odia y teme. Desde los humanos hasta los híbridos, aquí hay una lista del elenco y los personajes de “Sweet Tooth” y aquí los explicaremos.

ACTORES Y PERSONAJES DE LA NUEVA SERIE DE NETFLIX “SWEET TOOTH”

Christian Convery como Gus

Gus es un niño híbrido con cuernos, orejas de ciervo y otras características únicas como visión nocturna y agilidad ligeramente aumentada. Es un poco mayor que el resto de la población híbrida, e incluso puede haber sido el primero. Su habilidad para hablar también lo hace destacar entre los híbridos.

Gus vive con su “Pubba” en el bosque y ha sido advertido de no aventurarse fuera de la cerca durante toda su vida. Pero la tentación de encontrar a su madre finalmente lo lleva a romper la regla más grande de su padre. Christian Convery interpretó a Morgan en “Pup Academy” y a Jasper Sheff en “Beautiful Boy”.

Nonso Anozie como Tommy

Tommy Jepperd fue una vez un famoso jugador de fútbol, pero en el post-apocalipsis es un viajero solitario con una oscuridad tácita en su pasado. Se cruza con Gus después de salvarlo de un par de cazadores furtivos híbridos, y se ve incapaz de evitar que el niño ciervo lo siga. Nonso Anozie también es conocido por interpretar a Abraham Kenyatta en “Zoo” y a Xaro Xhoan Daxos en “Game of Thrones”.

Stefania LaVie Owen como Bear

Bear es un adolescente que cree que tanto los niños híbridos como el virus son la forma que tiene la naturaleza de curar el daño causado a la tierra por la humanidad. Ella fundó el Animal Army, un grupo de niños igualmente huérfanos que visten disfraces de animales y usan tácticas de guerrilla para salvar a los híbridos de ser cazados y asesinados. Stefania LaVie Owen es conocida por interpretar a Nicole Chance en “Chance” y a Rebecca Iguero en “Messiah”.

Dania Ramirez como Aimee Eden

Aimee Eden es una consejera que se siente atrapada en su vida, hasta que llega “The Great Crumble” y encuentra su vida completamente trastornada. Después de que un bebé híbrido es abandonado en su puerta, Aimee establece un refugio para los híbridos dentro de las paredes de un zoológico, hasta que el mundo exterior amenaza con invadirlo. Dania Ramirez también es conocida por interpretar a Hannah Perez en “Tell Me A Story” y a Maya Herrera en “Héroes”.

Adeel Akhtar como Dr. Aditya Singh

El Dr. Aditya Singh, que alguna vez fue un médico común que se ocupó de las rodillas raspadas y los estornudos, se encuentra en el centro de la búsqueda de una cura para el virus. Su esposa, Rani, se mantiene con vida a través de tratamientos experimentales que se desarrollaron a un costo terrible.

Cuando el médico local se retira y le entrega el trabajo a Adi, se ve obligado a elegir entre su ética como médico y su amor por su esposa. Adeel Akhtar también es conocida por interpretar a Faisal en “Four Lions” y Naveed en “The Big Sick”.

Neil Sandilands como General Abbott

Las antiguas estructuras de poder se han derrumbado en la actualidad de “Sweet Tooth”, y el hombre a cargo ahora es el sádico general Abbott. Líder de una organización militar llamada The Last Men, Abbott cree que los niños híbridos solo sirven para ser exterminados o experimentados. Neil Sandilands es conocido por interpretar a Clifford DeVoe también conocido como The Thinker en “The Flash” y a Titus en “The 100″.

PERSONAJES SECUNDARIOS DE “SWEET TOOTH”

