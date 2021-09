El actor estadounidense, Sylvester Stallone, siempre será recordado en el mundo de la actuación como el corajudo boxeador Rocky Balboa o aquel rebelde soldado llamado Rambo. Pero, lo que un número importante de sus seguidores desconocen son los papeles a los que el intérprete alguna vez tuvo que decirles que ‘no’.

Stallone saltó a la fama mundial con el papel del glorioso boxeador que salió de las calles de Filadelfia. Estas películas, que ahora mismo las puedes ver en el catálogo de Netflix, hicieron que el nombre de Sylvester Stallone se pronuncie en diferentes partes del mundo y, desde luego también vino su magnífica presencia en “Rambo”, lo que no hizo otra cosa que grabar para siempre su nombre en el firmamento de estrellas de Hollywood.

Cabe indicar que todas las películas de “Rocky” que realizó Sylvester Stallone relatan la historia de un hombre de origen italiano-norteamericano conocido por su nombre de Rocky Balboa. Con el transcurrir del tiempo logra convertirse en uno de los mejores boxeadores del mundo.

ESTAS SON LAS PELÍCULAS A LAS QUE SYLVESTER STALLONE DIJO QUE ‘NO’

Luego de consagrarse en todas las sagas de “Rocky” y “Rambo”, Sylvester Stallone se dio algunos lujos. Estas interpretaciones le valieron para pensar mejor a la hora de decidir sobre cuál sería su próximo proyecto. Entre 1984 y el 2010, el de raíces italianas rechazó varias propuestas ambiciosas como la de “Terminator”, “Batman” y “Basic Instinct”, cinta recordada por la actuación de Sharon Stone.

Haciendo un recuento de los personajes que rechazó Stallone en su vida profesional podemos encontrar: el de Arnold Schwarzenegger en “The Terminator” (1984) y “Batman y Robin” (1997). También esta el de Michael Douglas en “Romancing the Stone” (1984) y “Basic Instinct” (1992); el personaje de Keith Carradine en “Pretty Baby” (1978). En 1997 pudo darle vida a Samuel L., quien finalmente fue interpretado por John Travolta en “Face/Off”. En el 2010 descartó formar parte del la producción “Shutter Island”.

SYLVESTER STALLONE SE DECLARA FANÁTICO DEL DEPORTE

En muchas ocasiones, y como era de esperarse por lo que hizo en “Rocky”, Stallone se ha declarado fanático del deporte en general. Es hincha del Everton FC, también gusta del boxeo y hasta ahora ha negado que haya usado esteroides para poder aumentar su masa muscular. Otra de las pasiones del popular “Rambo” es la obra de Edgar Allan Poe. Entre sus pasatiempos destaca el gusto por la pintura al óleo, lo que inclusive le ha llevado a producir algunos cuadros, que finalmente han sido vendidos.

Pese a lo dicho anteriormente, Stallone fue detenido en el 2007 cuando entraba a Australia con 48 frascos de la hormona de crecimiento humano sintético Jiintropin. Después, el mismo actor confesó que usa estas sustancias como un método para evitar el envejecimiento. Es sabido que el veterano intérprete ha negado varias veces que se haya practicado alguna cirugía para aparentar el paso de los años.

STALLONE Y LA VEZ QUE CASI HACE PELEAR A VAN DAMME Y SEAGAL

En el mundo de las estrellas de Hollywood se tejen muchas historias. Sylvester Stallone no ha sido ajena a alguna de ellas, y según lo que declaró a algún medio norteamericano, una vez estuvo a punto de originar una batalla no actuada, nada menos que entre Jean-Claude Van Damme y Steven Seagal. Por suerte, como dicen la sangre no llegó al río.

La historia contada por el mismo Stallone relata que en una fiesta realizada en su mansión de Miami, estuvo a punto de hacer pelear en el jardín del inmueble a los otros dos actores antes mencionados. Rocky había dicho varias veces que Seagal le “patearía fácilmente el trasero” a la otra estrella de cine y también experto en artes marciales. Esto originó que el también famoso actor de películas de lucha enfureciera y retara a una pelea en plena fiesta. Finalmente, Seagal dejó la reunión y Stallone declaró: “Van Damme era demasiado fuerte. Seagal no tenía nada que hacer con él”.

Jean-Claude Van Damme casi golpea a Steven Seagal en una fiesta, reveló Sylvester Stallone (Foto: Getty/IMDb)

LA VEZ QUE STALLONE ESTUVO A PUNTO DE MORIR

En un evento que reúne a los actores más famosos, Stallone contó algunos detalles que nunca antes se habían hecho públicos y que ni siquiera sus miles de fanáticos conocían. Se trata del día en que estuvo a punto de morir cuando grababa la cuarta entrega de “Rocky”. Reveló que esto ocurrió luego que recibiera un golpe del actor Dolph Lundgren quien interpretó a Ivan Drago en “Rocky IV”.

Producto de esos golpes tuvo que ser trasladado en un jet de Canadá a St. John’s Hospital en Santa Mónica, California, donde permaneció hospitalizado durante ocho días en cuidados intensivos. Luego de ello se recuperó y volvió a las grabaciones. “Me golpeó tan fuerte que casi me para el corazón”, indicó el actor.