Tamara Falcó e Íñigo Onieva alistan cada uno de los detalles para su esperada boda, en semanas que le vienen presentando dificultades que podrían entorpecer su día especial. Por ejemplo, en mayo la marquesa recibió la negativa de “Sophie et Voilà”, quien no rescindió contrato por “ética profesional” y no realizará su vestido de novia.

Este imprevisto obligó a Tamara a buscar rápidas soluciones, las que encontró en su viaje de Nueva York, donde encontró el vestido de novia ideal, pues este cumplía con cada uno de sus pedidos. Como si no faltaran inconvenientes, el menú de su matrimonio estuvo en riesgo, pues el chef encargado es primo de Saoia Goitia, diseñadora de “Sophie et Voilà”.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva regresaron y han prometido llevar las cosas paso a paso (Foto: Íñigo Onieva / Instagram)

LAS CELEBRIDADES QUE ESTARÁN EN LA BODA DE TAMARA FALCÓ E IÑIGO ONIEVA

La boda está programada para el 8 de julio de 2023 y se llevará a cabo en la finca El Rincón con más de 400 invitados, entre los que están figuras de diferentes ámbitos de la sociedad española y que pudo conocer la revista Semana gracias al entorno de la marquesa.

Entre las celebridades que asistirán al enlace de Tamara e Iñigo estarán el tenista Rafa Nadal; el alcalde madrileño, José Luis Martínez Almeida; y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. También encontramos en la lista a Eugenia Martínez de Irujo y Carmen Martínez Bordiú, así como figuras de la moda como Juan Avellaneda, Jon Kortajarena y Carolina Herrera.

Tamara también le ha dado un espacio a las personas que la han acompañado en su vida profesional, por lo que estarán nombres como Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo Nájera, así como sus compañeros de “El Hormiguero”: Pablo Motos, Juan del Val y Nuria Roca.

¿POR QUÉ LA BODA DE TAMARA FALCÓ E IÑIGO ONIEVA ESTUVO A PUNTO DE CANCELARSE?

Tamara Falcó e Iñigo Onieva iban a casarse en septiembre de 2022, pero la salida a la luz de una infidelidad del empresario puso en suspenso la ceremonia. A poco del anuncio del matrimonio, se revelaron unas imágenes del macrofestival de música Burning Man, realizado en Estados Unidos.

Rápidamente él se defendió al asegurar que los videos eran antiguos, aunque luego admitió su falta en un comunicado en redes sociales. “En los vídeos difundidos aparezco en una actitud inaceptable, de la cual estoy absolutamente arrepentido y destrozado por ello. Pido disculpas por no haber sido honesto y pido perdón a Tamara y a su familia públicamente”, expresó.

Cuando todo parecía haber terminado entre ambos, en la Navidad de 2022 se reconciliaron y decidieron darse una nueva oportunidad, fijando una nueva fecha para su boda seis meses después.