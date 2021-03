El actor Tanner Buchanan que interpreta al hijo de Johnny Lawrence , Robby Keene, en la aclamada serie de Netflix “Cobra Kai”, ha dicho que está muy feliz con su personaje, pero también ha confesado que su otra pasión es la música y tenía una banda de death metal progresivo llamada ACIDOSIS.

El actor de 22 años ha contado en una entrevista con la revista At Large, que inició este proyecto con sus amigos de la escuela y el nombre tan particular fue por que un compañero dijo que hay demasiados ácidos en los fluidos corporales.

Tanner Buchanan contó que empezaron a realizar covers de la banda francesa GOJIRA y cuando ingresó a Cobra Kai se llevó una gran sorpresa, ya que entre los soundtracks de la serie hay canciones de esta agrupación y también de Pantera.

En 2019, ‘Robby Keene’ habló de su amor por el metal y contó cómo es que nació la idea de armar una banda y hasta llegar a tocar sus propios temas de death metal progresivo.

TANNER BUCHANAN Y SU BANDA DE DEATH METAL

Tanner Buchanan habló anteriormente sobre su amor por el metal en una entrevista de 2019 con Cryptic Rock .

“En realidad soy un metalero extremo. Toco la guitarra y solía estar en una banda de death metal progresivo. Algunas de las bandas que me gustan son MASTODON , GOJIRA , DILLINGER ESCAPE PLAN , BLOODBATH , OPETH , etc. Mi banda de metal favorita, y no son necesariamente death metal progresivo, pero son lo que me metió en el metal, es PANTERA . Ese es mi lado metal “.

Robby Keene (Tanner Buchanan) en el tráiler de "Cobra Kai" temporada 3. Foto: Netflix.

Esta pasión por el metal lo ha llevado a cumplir uno de sus más grandes sueños y es que la banda GOJIRA sepa quién es él.

“Terminaron siguiéndome en Instagram y tuve un momento de locura. Los había estado escuchando desde que tenía 12 años. Conocía todas sus canciones, he tocado todas sus canciones. Y me siguieron Instagram. Tuve esta experiencia extracorporal, como, ‘GOJIRA, ellos saben quién soy. ¡Saben quién soy! Esta es mi infancia aquí mismo”.

Tanner protagonizará un par de películas, incluida “The Hyperions” , en la que interpretará a Apollo . También estará en “Painted Beauty” . Ambas películas están en postproducción.