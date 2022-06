Tarık Emir Tekin es el actor turco que interpretó a Selçuk en “Infiel”, la serie de televisión que se convirtió en todo un éxito internacional. A pesar de tener un personaje secundario, el intérprete de 25 años logró cautivar a la audiencia por su talento y carisma frente a las cámaras.

En el drama otomano, titulado originalmente “Sadakatsiz”, Tarık Emir Tekin dio vida a un joven rebelde y dispuesto a seguir únicamente sus reglas. Él es el hijo de Hicran, una mujer que vivió sola con él y siempre le ocultó la identidad de su padre.

Esto hizo que el muchacho mostrara gran rebeldía y se refugiara en su propio mundo donde decidía cómo tomar sus propias decisiones. Tarık Emir Tekin destacó al dar vida a este peculiar personaje, pero además sorprendió al público al tomar la decisión de unirse a las filas del ejército de Turquía. ¿Cómo es su vida ahora? Aquí te lo contamos.

El actor turco Tarık Emir Tekin en el papel de Selçuk en “Infiel” (Foto: Tarık Emir Tekin/Instagram)

LA NUEVA VIDA DEL ACTOR TARIK EMIR TEKIN TRAS EL SERVICIO MILITAR

El actor Tarık Emir Tekin tomó la decisión de unirse a las filas del ejército de Turquía tan pronto terminó de grabar la serie de televisión “Infiel”, que llegó a su final el pasado 25 de mayo en su emisión original.

Tras unas semanas de internamiento, el actor de 25 años ha retomado sus actividades con normalidad. La prensa turca, como el medio “Internethaber”, mostró la primera imagen del joven tras concluir su etapa en el servicio militar.

Como se muestra en la imagen, difundida en los medios turcos, Tarık Emir Tekin se mostró por primera vez con su novia Sofía. Además, dejó ver su nueva apariencia, tiene el cabello más corto y habló acerca de su experiencia en el servicio militar.

El actor Tarık Emir Tekin y su novia Sofía en las calles de Estambul (Foto: nternethaber)

“Conocí gente muy agradable. Por supuesto, como estaba un poco fuera del ritmo al que estaba acostumbrado, otros entrenamientos como madrugar eran agotadores, pero era un agradable cansancio. Tenía comandantes muy agradables, el cuartel era muy hermoso”, declaró.

El actor de “Infiel” afirmó que tuvo una buena experiencia y que dentro del cuartel es un mundo diferente al que él estaba acostumbrado. Además, detalló que estaba cerca a su casa, aunque no podía salirse de su entrenamiento para ir a ver a su madre.

El actor Tarık Emir Tekin y su novia Sofía abrazados en un evento en Estambul (Foto: nternethaber)

“Me fue bastante bien. Fue una gran oportunidad que mi servicio militar terminara en Estambul. Estaba incluso a 15 minutos de mi casa. No fue difícil para mí volver a casa justo después de dejar el ejército. Hay otro mundo dentro del cuartel. Hay otras reglas. Un mes es muy poco tiempo, pero te sientes honrado cuando estás allí. Lo que más me desafió fue usar camuflaje durante el entrenamiento bajo el calor”, detalló.

En su conversación con los medios, Tarık Emir Tekin habló sobre sus planes profesionales a futuro: “Amo mi trabajo, quiero elegir los escenarios correctos y hacer justicia a los roles. Me estoy ocupando de eso ahora mismo. Quiero hacer mi mejor esfuerzo para honrar mi trabajo”, aseguró.

Tarık Emir Tekin vio el final de “Infiel” en el cuartel

El actor que dio vida a Selçuk en el drama afirmó que vio el último capitulo de “Infiel” durante su estancia en el servicio militar. Incluso, disfrutó de este momento con comandantes y amigos que hizo en el cuartel.

“Vi la final con mis comandantes y otros amigos en la sala. Estaba muy orgulloso. Recibí un buen apoyo de todos. Al principio no me reconocieron porque me corté el cabello y la barba. Pero el hecho de que me amaran sin saberlo me hizo más feliz”, reveló.