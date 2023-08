Yailin La Más Viral y Tekashi 6ix9ine se han mostrado muy unidos durante los últimos meses, lo cual ha despertado fuertes rumores de que entre ellos existe un romance. De hecho, la complicidad que emanan en sus fotos juntos, videoclips musicales y algunas publicaciones en Instagram demuestran que son muy íntimos. Sin embargo, ha salido a la luz que el rapero de raíces mexicanas intentó serle infiel a la dominicana con una modelo.

Desde que grabaron juntos el tema “Pa ti”, Tekashi 6ix9ine y Yailin La Más Viral han dado mucho de qué hablar. El rapero estadounidense se ha mostrado muy cariñoso con la dominicana, incluso la ha defendido del escándalo que protagonizó con Anuel AA por violencia física. Además, se han dejado ver muy unidos y dejando entrever que existe más que una simple amistad.

Si bien muchos ya aseguran que son pareja, ellos prefieren decir que hay una bonita amistad. Lo cierto es que Yailin La Más Viral y Tekashi 6ix9ine están más unidos que nunca. Sin embargo, pese a que se muestran juntos, se ha revelado que hay una tercera en discordia: una modelo cubana de OnlyFans. ¿Quién es ella? Aquí te lo contamos.

Los rumores señalan que Tekashi 6ix9ine habría querido serle infiel a Yailin La Más Viral con una modelo cubana (Foto: Tekashi 6ix9ine/ Instagram)

¿QUIÉN ES SHEYLA FONG, LA MODELO CUBANA QUE FUE RELACIONADA CON TEKASHI 6IX9INE?

De acuerdo a varios medios de comunicación, como La Opinión, Tekashi 6ix9ine habría intentado serle infiel a Yailin La Más Viral con una modelo cubana.

La mujer se hace llamar Sheyla Fong en Instagram y su usuario es @cubantheone. Tiene casi un millón de seguidores y publica fotografías muy sugerentes.

Además, Sheyla Fong es una modelo Curvy. Sus publicaciones suelen ser en bikini, ropa íntima o vestidos ceñidos al cuerpo.

La propia modelo cubana confirmó que Tekashi 6ix9ine le ha estado escribiendo a través de Instagram, a pesar de estar en una relación con Yailin la más viral.

La modelo cubana se hace llamar Sheyla Fong en Instagram y su usuario es @cubantheone (Foto: Sheyla Fong/ Instagram)

¿QUÉ DIJO SHEYLA FONG SOBRE YAILIN LA MÁS VIRAL Y TEKASHI 6IX9INE?

Debido a las especulaciones, Sheyla Fong salió a decir que ella no tiene nada en contra de Yailin La Más Viral y que no quiere problemas.

“No tengo nada en contra de la dominicana, tampoco en contra sus fans… Me han llamado para entrevistas hasta en medios internacionales, pero no he aceptado por la misma razón de que no tengo ni quiero tener problemas con ella”, afirmó la modelo de OnlyFans.

Sobre el vínculo con Tekashi 6ix9ine, la influencer dijo que el rapero aún continúa escribiéndole a través de sus redes sociales.

“Él aún sigue escribiéndome y llamándome, pero no me gusta meterme en relaciones bonitas como la de ellos”, afirmó Sehyla Fong.