La cantante mexicana Thalía sorprendió a sus fanáticos al mostrar el estado en el que se encontraba su mansión, tras ser inundada por el paso del huracán “Ida” que afectó la ciudad de Nueva York. A través de su cuenta de Instagram, la esposa de Tommy Mottola transmitió los momentos de tensión que vivió al ver su inmueble cubierto de agua.

Debido a las lluvias torrenciales que aquejan la ciudad, muchas viviendas se vieron afectadas de gran manera, causando accidentes y dañando casas. La cantante mexicana no fue la excepción y así lo dejó ver en diversos videos que publicó a través de las historias de la red social.

Thalía trató de evitar que la situación en su hogar empeore, haciendo de todo por detener el flujo de agua; sin embargo, eso era imposible. La intensidad del huracán causó que se inundara gran parte de su propiedad valuada en 8 millones de dólares.

La también cantante se hizo famosa en la década de los 90 tras participar en la Trilogía Las Marías (Foto: AFP)

¿CÓMO FUE AFECTADA?

“¡Oh my god, gays! Mi casa se inundó, se está inundando” señalo Thalía, mientras mostraba su opulenta propiedad. La cantante aprovechó para capturar algunos pasajes de su mansión, a través de un recorrido para sus Instagram Stories.

Al ver sus máquinas bañadas con agua, la cantante se angustió, pues el volumen del nivel del agua había incrementado. “¿Qué está pasando en mi casa?, no no no, esto va a explotar”, dijo desesperada.

¿CÓMO LUCE SU CASA?

Gracias a los videos compartidos por la artista, se pudo observar que entre sus muchas habitaciones tiene una dedicada al gimnasio. Thalía cuenta con un lugar para entrenar totalmente equipado, digno de cualquier centro deportivo de lujo. Así mismo, otro espacio que llamó la atención fue el enorme set de grabación con el que cuenta, el cuál está cubierto por pantallas verdes que utiliza para sus efectos especiales.

Otro video compartido muestra como su colección de maquillaje y bolsos de lujo se vio repleta de agua; mientras que en otro lado, se observan a diversos trabajadores retirar el alfombrado de los pisos para cambiarlos por otro nuevos.

“En situaciones como ésta nos queda claro que la riqueza que importa, no es la de este mundo. La única riqueza que tenemos que procurar es la espiritual y la que construimos día a día con nuestras acciones, con nuestro amor y nuestra fe”, escribió al respecto la artista.

DAÑOS DEL HURACÁN

Debido a las inundaciones provocadas por el huracán, la actriz y su familia dejaron el inmueble como manera de prevención y se fueron a pasar unos días fuera de casa, específicamente en el interior de una granja. Tan solo este jueves se registraron 28 muertes a causa de este efecto.