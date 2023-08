Demostrando todo su malestar al ver cómo mucha gente tiene un prejuicio cuando se trata de estereotipos de edad, Thalía no tardó mucho en dejar ver su pensamiento en cuando al edadismo, confesando que comentarios de personas sobre el pasado del tiempo en algunos son lo peor que puede haber actualmente. Y es que, la mujer de 51 años confesó no sentirse a gusto con las posturas del presente.

Siendo una escritora invitada en Vogue México fue que esta celebridad pudo dar a conocer su forma de pensar ante todo el mundo. La cantante y actriz habló sobre temas relacionados a la edad y cómo se percibe esta con el paso de los años.

Es discriminación por edad

“Hace unos meses me encontré con tres artículos que llamaron mucho mi atención. En estas publicaciones, me sorprendió ver un tema común con respecto a la moda y la edad. Títulos como ‘Estilo para usar zapatillas a los 50′, ‘Una lista de tacones perfectos para mayores de 50′ y más. Quería darles el beneficio de la duda, pensando que quizás los escritores de estas notas podrían ser de otra generación, pero luego me di cuenta de que estos artículos pasan por un proceso de revisión de la editorial antes de ser publicados”, empezó diciendo.

Thalía manifestó que había visto cómo con titulares inofensivos se trataba de limitar a cierto público por su edad, llegando al punto de excluir a los adultos de 50 años de ciertas actividades por el simple hecho de ser algo mayores, lo que daría a pensar que ahora la tendencia de discriminación sería por la edad que tenga una persona.

“Hemos presentado colectivamente conversaciones sobre el sexismo, el racismo, la apariencia física o la vergüenza corporal, la discriminación por edad parece ser un problema. Tenemos que cambiar la narrativa. Necesitamos crear diálogos seguros y realistas donde podamos aprender sobre las maravillas que nos trae el paso del tiempo”, prosiguió en su texto.

No dudaría en operarse

Asimismo, al hablar sobre el paso de los años en ella, aseguró no sentir algún tipo de reparo al someterse a una operación para lucir un tanto más joven, yendo en contra de lo que muchas personas piensan sobre las cirugías estéticas en mujeres mayores. Thalía confesó que la gente puede querer tener otra apariencia sin miedo a los comentarios negativos.

“En mi caso, cuando sea necesario, no dudaré ni un segundo en visitar el bisturí del cirujano o probar el último láser para ese refuerzo de colágeno o incluso continuar con las 30 pastillas que tomo todas las mañanas para mejorar mi calidad de vida, o las visitas mensuales al salón de belleza para cubrir mis hermosas canas. No se trata de estas trivialidades”, manifestó.

Ser lo que desees ser

Finalmente, al hablar sobre los estándares de belleza según la edad, esta figura pública aseguró que los pensamientos que te decían cómo comportarte según tus años ya quedaron atrás y ahora muchas personas pueden llegar a reinventarse junto a la moda.

“Es hora de abrazar la expresión a través de la moda sin esperar que todos tengamos que lucir o actuar de acuerdo a nuestra edad. Esta carta comenzó porque la moda es libertad sin discriminación, la moda es una expresión y una extensión de nuestro ser, la moda es identidad, y nadie debe dictar lo que debemos o no debemos usar a una edad determinada. La moda se reinventa y resurge de las cenizas constantemente, al igual que nosotros. También es parte de la era del fuego. La moda no sigue dogmas ni reglas; simplemente existe”, finalizó en su editorial.

