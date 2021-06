La trilogía de “Las Marías” fue una serie de telenovelas mexicanas de la década de los 90 que fue protagonizada por Thalía, cuyas tramas tenían un común denominador: narraba la vida de una muchacha humilde que por azares del destino se vuelve millonaria, aunque no por eso se libra de todo tipo de desgracias.

“María Mercedes” (1992), “Marimar” (1994) y “María, la del barrio” (1995) fueron los melodramas que lanzaron al estrellato en la pantalla chica a la también cantante, quien tuvo como sus parejas románticas en la ficción a Arturo Peniche como Jorge Luis del Olmo, Eduardo Capetillo como Sergio Santibáñez y Fernando Colunga como Luis Fernando de la Vega, respectivamente.

Si bien, las historias de amor, inocencia y venganza cautivaron a todos los que vieron las novelas, la intérprete de “Piel morena” contó cuál de sus protagónicos fue el que más le gustó y por qué.

La actriz en Marimar, María la del barrio y María Mercedes. (Foto: Televisa)

¿CUAL FUE EL PROTAGÓNICO DE “LAS MARÍAS” QUE LE GUSTÓ MÁS A THALÍA?

Durante una entrevista al programa “Hoy”, Thalía habló sobre su experiencia en la trilogía “Las Marías” y reveló cuál de los personajes que interpretó fue su favorito.

“Definitivamente fue María Mercedes por el hecho de que aprendí mucho de ese personaje, él [el productor Valentín Pimpstein] me puso a hacer clases de acrobacias para ganarme los centavitos en los semáforos”, señaló la cantante de “No me enseñaste”.

Asimismo, se deshizo en halagos hacia Valentín Pimstein Weiner, productor chileno de telenovelas mexicanas, de quien dijo debe su éxito e internacionalización.

María Mercedes fue la primera telenovela de la trilogía de 'Las Marías' protagonizada por Thalía. (Foto: Televisa)

“Me cambió la vida Valentín. Valentín me vio, Valentín me pulió, Valentín me dio ese tesoro atemporal que son las ‘Tres Marías’ que van a pasar de generación en generación (…). Eso fue por la visión de este hombre que era un visionario, impresionantemente talentoso”, comentó.

Finalmente, lamentó su muerte, el pasado 27 de junio de 2017, pero estará agradecida por todo lo que hizo con ella.

“Me pegó muchísimo porque para mí él era una imagen paterna. Mi padre murió cuando yo tenía 5 años y él se convirtió en mi padre (…). Él me agarró, me pulió y me convirtió en una figura internacional. Fue un momento increíble, un momento maravilloso que transformó mi andar, transformó mi vida y hoy estoy agradecida y leal a este gran hombre que me dio un nuevo camino en mi vida”, dijo la actriz.