Creada por James McNamara, David Maher y David Taylor, “The Artful Dodger” es una serie australiana de Disney Plus y Hulu que se ambienta en 1850 y que sigue la doble vida adulta del famoso príncipe de los ladrones de Charles Dickens, Dodger, ahora cirujano, pero que no puede librarse de su predilección por el crimen.

El spin-off que presenta personajes del libro clásico de Charles Dickens, “Oliver Twist” de 1838, se filmó en Nueva Gales del Sur, Australia, con el apoyo financiero proporcionado por el gobierno estatal a través del fondo Made In NSW de Screen NSW; y fue escrita por James McNamara, Andrew Knight. , Vivienne Walshe y Dan Knight.

Thomas Brodie-Sangster, David Thewlis y Maia Mitchell son los protagonistas de “The Artful Dodger”, que cuenta con un elenco conformado por Damon Herriman, Miranda Tapsell, Tim Minchin, Susie Porter, Kym Gyngell, Damien Garvey, Jessica De Gouw, Nicholas Burton, Lucy-Rose Leonard, Vivienne Awosoga y Albert Latailakepa.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “THE ARTFUL DODGER”

1. Thomas Brodie-Sangster como Jack Dawkins / The Artful Dodger

Thomas Brodie-Sangster, recordado por “Love Actually”, “Hitler: The Rise of Evil”, “Game of Thrones”, “Maze Runner” y “Gambito de dama”, asume el rol de Jack Dawkins, también conocido como The Artful Dodger por su habilidad y astucia como carterista. En la nueva serie, trata de ocultar su pasado.

Thomas Brodie-Sangster como Jack Dawkins en la serie "The Artful Dodger" (Foto: Disney Plus)

2. David Thewlis como Fagin

David Thewlis, conocido por su papel de Remus Lupin en las películas de “Harry Potter” y por su participación en producciones como “Naked de Mike Leigh”, “Total Eclipse”, “War Horse”, “Wonder Woman”, “Fargo” y “Enola Holmes 2″, da vida a Fagin, un criminal londinense que convierte a niños sin hogar en carteristas y que sigue a Dodger para convencerlo de volver a su vida anterior.

David Thewlis como Fagin en la serie "The Artful Dodger" (Foto: Disney Plus)

3. Maia Mitchell como Lady Belle Fox

Maia Mitchell, que apareció en las dos películas de “Teen Beach”, “¿Por qué a mí?”, “Trapped” y “Good Trouble”, interpreta a Lady Belle Fox en “The Artful Dodger”. Se trata de la hija del gobernador que está decidida a convertirse en la primera cirujana de la colonia Port Victory.

Maia Mitchell como Lady Belle Fox en la serie "The Artful Dodger" (Foto: Disney Plus)

4. Damon Herriman como el Capitán Gaines

Damon Herriman, que fue parte de serie como “The Flying Doctors”, “Love My Way”, “Cold Case”, “CSI: Crime Scene Investigation”, “Breaking Bad”, “Justified”, “Secret City”, “Mindhunter” y “The Tourist”, asume el papel del Capitán Gaines.

Damon Herriman como el Capitán Gaines en la serie "The Artful Dodger" (Foto: Disney Plus)

5. Damien Garvey como Edmundo Fox

Damien Garvey, actor australiano conocido por haber interpretado a Owen en “East of Everything” y a Graham Fowler en “Underbelly: The Golden Mile”, da vida a Edmundo Fox, el gobernador de la colonia de Port Victory.

Estos son los actores que completan el reparto de “The Artful Dodger”:

Miranda Tapsell

Huw Higginson

Susie Porter

Andrea Demetriade

Jessica De Gouw

Kym Gyngell

Luke Carroll

Tim Minchin

Lucy-Rose Leonard

Jude Hyland

Nicholas Burton

Finn Treacy

Albert Latailakepa