The Big Bang Theory es considerada como una de las sitcom que mayor aceptación ha tenido entre la teleaudiencia durante los últimos doce años y ha conseguido a miles de seguidores. En esta producción participó la actriz Kaley Cuoco quien fue una de las piezas más importantes dentro de la serie.

Como se recuerda Cuoco fue el único personaje principal femenino en el sitcom de CBS, posteriormente también fueron incluidas Melissa Rauch y Bernie y Amy de Mayim Bialik en la temporada 4.

Luego de 12 años de haber estado en la serie, la actriz indicó que tuvo miedo que nadie la tomara en serio por su larga temporada en The Big Bang Theory; sin embargo, tras ser parte de la famosa serie la recordada Penny reveló un dato que causó gran sorpresa entre los seguidores de la serie y sus fanáticos alrededor del mundo.

The Big Bang Theory fue una serie con mayor éxito en los últimos tiempos (Foto: CBS)

Esto era algo que tenía que ver con las dificultades que se le presentaban al momento de grabar escenas íntimas.

¿QUÉ PASÓ?

Kaley Cuoco se presentó en la Mesa Redonda de actrices de comedia de The Hollywood Reporter en cuyo espacio hizo importantes revelaciones respecto a su trabajo como actriz en las producciones de las que ella había sido parte.

De esta manera, admitió que tuvo problemas para filmar escenas íntimas debido a que ello estaba “totalmente fuera de mi elemento”. Explica que, simplemente, no sabía cómo hacerlo porque en la recordada The Big Bang Theory nunca hubo ese tipo de secuencias.

“Simplemente no tenía ni idea. Cuando llamaron ‘cortar’, yo estaba flotando sobre él como si estuviera en un inodoro. Yo estaba como, ‘No estoy tocando nada, no estoy mirando nada (…) No sabía qué hacer. (Huisman) me dijo, ‘Estás actuando tan raro, estás haciendo esto más extraño de lo necesario”, sostuvo.

En la serie The Big Bang Theory, Penny salía con hombres pero no se acostaba con ellos. Posteriormente la serie comenzó a desarrollar el personaje de Penny de varias otras formas. En ese sentido, la convirtió en alguien más completa.

Cabe precisar que esta serie fue cancelada luego que Jim Parsons decidiera que quería hacer otras cosas fuera de la comedia. Por otro lado, Cuoco recibió muchos elogios y felicitaciones en The Flight Attendant y esto ocurrió durante la primera temporada del programa.