CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. “The Brothers Sun” (“Los hermanos Sun” en español), comedia negra y de acción de Netflix creada por Brad Falchuk y Byron Wu, sigue a Charles, un miembro de una tríada de Taipéi, que tras un misterioso ataque contra su padre, viaja a Los Ángeles para proteger a su obstinada madre Eileen y a su ingenuo hermano Bruce.

Después de deshacerse de los hombres que intentaron asesinarlo, Charles Sun, el hijo de Big Sun, el Polo Rojo de los Dragones de Jade, cree que venció al enemigo. Sin embargo, el ataque solo fue una trampa para atraer a su padre y matarlo. Aunque no lo consiguen, lo dejan en coma.

El primer impulso de Charles es cazar al responsable, ‘Dormilón’ Chan, pero la mano derecha de su padre le aconseja viajar a Los Angeles para proteger a Eileen, ya que ella es la fuente de su poder. Al llegar a casa de su madre se encuentra con un enorme asesino al que elimina con facilidad.

Eileen Sun junto a sus dos hijos, Charles y Bruce, en la serie "The Brothers Sun" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “THE BROTHERS SUN”?

Tras una breve charla con su madre, Charles sale a buscar a Bruce, a quien encuentra en una discoteca intentando vender drogas para conseguir dinero para la universidad, ya que gastó el que le dio su madre en clases de improvisación. Antes de que puedan volver a casa, el hermano mayor se mete en algunos problemas que le permite mostrarle al menor un poco del negocio familiar.

A pesar de las indicaciones de Eileen Sun, Charles rastrea al hombre que lo atacó en casa de su madre y pone en peligro a Bruce, quien más tarde es secuestrado por June, la hermana gemela de May, líder de una banda que fue asesinada en el primer episodio de “The Brothers Sun”.

¿Quién está detrás de los asesinatos?

Charles está seguro de que el responsable es Sleepy Chan, pero luego de que este también es atacado junto a su hijo Drowsy en Ka Spa, comprende que se trata de otras personas. El grupo se caracteriza por utilizar una pequeña cinta roja y decir “el mal debe ser eliminado por completo”.

Los Boxers están detrás de todo. De hecho, mataron al leal soldado Blood Boots a sangre fría para castigar a Mamá Sun por no revelar las identidades de los miembros de la tríada. Grace, la compañera de Bruce que muestra un repentino interés en él, es parte de ese grupo porque quiere vengarse de los gánsteres que asesinaron a su padre y a las familias inmigrantes de sus amigos.

Grace solo se acercó a Bruce para completar su venganza en la serie "The Brothers Sun" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “THE BROTHERS SUN”?

¿Cómo resuelven los problemas de los Sun?

Cuando Big Sun reaparece se revela que aunque siempre le enseñó a Charles a proteger a la familia, él solo se preocupaba por conservar su poder. Tras descubrir lo que su esposo le ocultó sobre la muerte de su hermana, Eileen decide confrontarlo en el encuentro de los líderes de las tríadas que se realizará en Los Ángeles.

Eileen se postula como Dragon Head, pero antes de que puedan votar, los boxers aparecen gracias a que Bruce reveló la ubicación a Grace. La policía también llega al lugar y detiene a los jefes de la Tríada que sobrevivieron al ataque previo. Como castigo, Big Sun le ordena a Charles matar a su hermano frente a su madre.

Charles se niega, pero el líder envía a otra persona a completar la misión. Mamá Sun logra detener al asesino, pero Bruce decide confrontar a su padre. Aunque le dispara, también llama a la ambulancia para que no muera. Sin embargo, Eileen no está dispuesta a dejarlo sin castigo. Se disfraza de enfermera y escribe en su historial médico que requiere una dosis diaria de insulina, es decir, no podrá moverse ni hablar.

En tanto, Eileen planea convertirse en la líder de las Triadas y su hijo Charles se ofrece a ayudarla, aunque eso signifique regresar a Taipe y renunciar a la libertad que consiguió en Los Angeles. Por su parte, Bruce se queda en Estados Unidos, ya que ha demostrado que puede cuidarse solo.

En la escena post-créditos de “The Brothers Sun” aparece Yuan, la mano derecha de Big Sun, planeando su próximo movimiento. ¿Significa que habrá una segunda temporada de la serie de Netflix?

Bruce le dispara a su padre, Big Sun, al final de la serie "The Brothers Sun" (Foto: Netflix)