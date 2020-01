El príncipe Harry y su esposa Meghan Markle, los duques de Sussex, sorprendieron al mundo al anunciar que se retiran de la realeza británica. La pareja confirmó que renunciarán a sus rangos de “miembros senior” de la familia real británica en busca de ser “financieramente independientes”.

"Después de muchos meses de reflexión y discusiones internas, hemos elegido hacer una transición este año para comenzar a forjar un progresivo nuevo papel dentro de esta institución", señaló la pareja a través de un comunicado que se publicó este miércoles.

Archie Harrison Mountbatten-Windsor: así se llama el bebé de los duques de Sussex Harry y Meghan. (Foto: AFP)

La pareja, que tiene ya su primer hijo, Archie, dijo que tienen la intención de “trabajar para ser financieramente independientes”. Además, explicaron que dividirán su tiempo para pasar una parte en Reino Unido y otra en Norteamérica.

“Ahora planeamos equilibrar nuestro tiempo entre el Reino Unido y América del Norte, continuando honrando nuestro deber hacia La Reina, la Commonwealth y nuestros patrocinios", añadieron los duques de Sussex, que en mayo pasado se convirtieron en padres de Archie Harrison Mountbatten-Windsor, que no lleva un título nobiliario.

La decisión adoptada por los duques de Sussex ha generado una diversos comentarios en las redes sociales (Foto: AFP)

Tras este anuncio, el príncipe Harry y Meghan Markle han acaparado las portadas de los medios de todo el mundo y se han generado diversas reacciones en las redes sociales, donde la noticia se volvió tendencia.

La decisión tomada por el hijo menor de Carlos de Inglaterra, de 35 años, y la exactriz estadounidense, de 38, despertó una duda que comenzó a multiplicarse entre los entusiastas de los temas monárquicos: ¿Llegará el conflicto a “The Crown”, el drama de Netflix que detalla el detrás de escena del reinado de Elizabeth II, abuela de Harry?

Aunque aún no hay nada confirmado, el drama de la monarquía inglesa a cargo de Netflix creado por Peter Morgan, pretendería que la serie alcanzara las seis temporadas.

El príncipe Harry, el duque de Sussex, besa a su esposa Meghan, duquesa de Sussex (Foto: AFP).

¿“THE CROWN” ABORDARÁ LA SALIDA DEL PRÍNCIPE HARRY Y MEGHAN DE LA REALEZA?

Sobre este tema se pronunció Suzanne Mackie, productora ejecutiva de la popular serie. “Para ser honesta, cualquiera que sea la vida de The Crown después de donde estamos ahora, dudo que alguna vez lleguemos tan lejos en la actualidad”, dijo, citada por la BBC.

La tercera temporada de “The Crown” se estrenó en diciembre pasado y trata los acontecimientos que vivió la familia real británica entre 1964 y 1977. La cuarta llegaría a finales de este año, tendrá lugar en la década del 80 y versará sobre el casamiento del príncipe Charles con Diana Spencer-los padres de Harry y su hermano mayor, William- y la Guerra de Malvinas, entre otros temas.

En 2018, luego del casamiento de Harry y Meghan, el creador del ciclo, Peter Morgan, dijo en una entrevista con Entertainment Weekly que tampoco tocarían la llegada de la exactriz estadounidense al Palacio de Buckingham.

El anuncio de la renuncia del príncipe Harry y Meghan Markle a la realeza británica nos recuerda una trama de "The Crown" de Netflix. (Fotos: AFP)

"Sé cómo va a terminar 'The Crown', pero es mucho antes de donde estamos ahora", indicó a Entertainment Weekly, en diciembre del 2018, mientras se grababa la tercera temporada de la serie de Netflix. Morgan indicó sentirse incómodo al escribir sobre temas muy cercanos al tiempo presente porque sentía que hacía periodismo, no ficción.

“Sé cómo va a terminar ‘The Crown’, pero es mucho antes de donde estamos ahora”, indicó a Entertainment Weekly, en diciembre del 2018, mientras se grababa la tercera temporada de la serie de Netflix. Morgan indicó sentirse incómodo al escribir sobre temas muy cercanos al tiempo presente porque sentía que hacía periodismo, no ficción.

Claire Foy como la reina Isabel II en "The Crown" temporada 3, disponible en Netflix desde noviembre último. (Foto: Netflix)

"Si esperas un poco de tiempo, 15 o 20 años, básicamente una generación, entre tú y los eventos entonces puedes escribir algo libremente como ficción", explicó. Ese es el tiempo promedio que esperaría para desarrollar una ficción ─de estar interesado─ donde aparezcan el príncipe Harry y Meghan Markle.

“Esperemos 20 años y veamos qué hay que decir sobre Meghan Markle. No sé qué hay que decir sobre ella en este momento. No sabría y no me gustaría presumir. Ella solo se volverá interesante cuando hayamos tenido 20 años para digerir quién es y cuál ha sido su impacto. Si fuera a escribir sobre Meghan Markle automáticamente estaría escribiendo periodísticamente. No tengo nada que decir sobre ella”, agregó el creador de “The Crown” a fines del 2018.

La cuarta temporada de "The Crown" probablemente también tendrá 10 episodios (Foto: Netflix)

“THE CROWN”: CUARTA TEMPORADA

Las primeras dos temporadas fueron protagonizadas por Claire Foy, la renombrada actriz que interpretó a la reina Isabel hasta que llegó la tercera entrega y Olivia Colman ocupó el papel. Esta última se consagró como la ganadora del Golden Globe 2020 a Mejor actriz de serie dramática.

El elenco cambia a medida que el espectáculo avanza en el tiempo. La primera temporada de la corona británica se estableció entre 1947-1955. La segunda temporada trazó las vidas de la familia real desde 1956-1964 y la tercera temporada, que se estrenó en 2019, cubrió 1964-1977.

Se espera que la cuarta temporada de The Crown llegue este año a Netflix y probablemente contemos con la presencia de Imelda Staunton como la nueva reina. Esto último aún se mantiene en rumores, sin embargo, vienen cobrando mayor fuerza con el paso de las semanas.

"The Crown" temporada 3 - teaser tráiler

TE PUEDE INTERESAR: