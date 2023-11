Creada y escrita por Nathan Fielder y Benny Safdie, “The Curse” es una serie de Showtime y Paramount+ que se centra en una supuesta maldición que perturba la relación de una pareja de recién casados mientras intentan concebir un hijo y coprotagonizan su nuevo y problemático programa “Flipanthropy”.

La comedia de 10 episodios se filmó de junio a octubre de 2022 y se estrenará en streaming y bajo demanda el 10 de noviembre de 2023 en Canadá y el 11 de noviembre en el Reino Unido, Australia, América Latina, Corea del Sur, Italia, Alemania, Suiza y Austria. Aunque los primeros tres capítulos se estrenaron en el Festival de Cine de Nueva York el 12 de octubre de 2023.

Emma Stone, quien también se desempeña como productora ejecutiva, y Nathan Fielder son los protagonistas de “The Curse”, que cuenta con un elenco conformado por Benny Safdie, Barkhad Abdi, Constance Shulman y Dahabo Ahmed. Entonces, ¿quién es quién en la nueva serie de Paramount+?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “THE CURSE”

1. Nathan Fielder como Asher Siegel

Nathan Fielder, conocido por cocrear, dirigir y protagonizar el falso documental de Comedy Central “Nathan for You” y desempeñarse como productor ejecutivo de “How To with John Wilson”, da vida a Asher Siegel, el esposo de Whitney y coprotagonista del programa HGTV.

Nathan Fielder como Asher Siegel en la serie "The Curse" (Foto: Showtime/ Paramount+)

2. Emma Stone como Whitney Siegel

Emma Stone, famosa actriz que ha recibido numerosos premios, entre ellos un Óscar, un BAFTA, un SAG y un Globo de Oro a mejor actriz, por su interpretación en la película “La La Land”, asume el rol de Whitney Siegel, la esposa Asher y coprotagonista del programa HGTV.

Emma Stone como Whitney Siegel en la serie "The Curse" (Foto: Showtime/ Paramount+)

3. Benny Safdie como Dougie Schecter

Benny Safdie, que dirigió junto a su hermano mayor Josh las películas “Good Time” (2017) y “Uncut Gems” (2019), y por actuar en “Pieces of a Woman”, “Licorice Pizza” y “Oppenheimer”, interpreta a Dougie Schecter en “The Curse”. Se trata del productor del programa HGTV.

Benny Safdie como Dougie Schecter en la serie "The Curse" (Foto: Showtime/ Paramount+)

4. Dahabo Ahmed como Nala

Dahabo Ahmed es la encargada de desempeñar el rol de Nala en la nueva serie de Paramount+ y Showtime. De acuerdo con la descripción del personaje, Nala es una joven que maldice a Asher y Whitney.

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “The Curse”:

Barkhad Abdi como el padre de Nala

Corbin Bernsen como el padre de Whitney

Constance Shulman como la madre de Whitney