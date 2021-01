FOX Premium estrena en Latinoamérica, la miniserie de seis episodios que relata la repentina e inexplicable desaparición de Anthony Sullivan (Michael Riendeau, “Real Detective”) quien, el día de su cumpleaños de 10 años, se desvanece en su vecindario mientras participaba de una búsqueda del tesoro organizada por su abuelo.

“The Disappearence” es protagonizada por el ganador del Premio EmmyÒ, Peter Coyote (“The Roosevelts: An Intimate History”) en el papel de Henry Sullivan, un juez retirado y el abuelo de Anthony, quien decide empezar su propia investigación para encontrar a su nieto, a pesar de que su amiga y ex colega, la teniente detective Susan Bowden (Micheline Lanctôt, “Sonatine”), está trabajando en el caso, y la participación cercana de Henry podría amenazar la investigación.

Por otro lado, mientras los padres de Anthony, Luke (Aden Young, “Rectify”), y Helen (Camille Sullivan, “Normal”), buscan desesperadamente cualquier detalle que pueda llevarlos hasta su hijo, las tensiones aumentan cuando Luke empieza a sospechar que la desaparición de su hijo podría estar relacionada con el pasado de su padre.

Mientras la policía y la familia llevan a cabo sus propias investigaciones, buscando cualquier señal o rastro de pruebas, se descubrirán viejos secretos con consecuencias devastadoras en cada miembro de la familia Sullivan.

