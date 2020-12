Tras varios meses de espera, por fin los fans del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) pudieron ver algunos avances de las próximas producciones de la franquicia de superhéroes. Uno los teasers más esperados fue el de The Falcon and the Winter Soldier, serie original que se transmitirá a través de Disney Plus desde el 19 de marzo.

“El legado de ese escudo es complicado” es la frase con la que se inicia este primer vistazo de The Falcon and the Winter Soldier. Se trata del famoso escudo del Capitán América, quien ya no está más entre los Vengadores tras los hechos en Avengers: Endgame.

En el teaser queda en evidencia que el mundo necesita héroes y muestra cómo Sam Wilson (Falcon) y Bucky Barnes (Winter Soldier) hacen equipo para convertirse en esos héroes. Sin embargo, lo que ha llamado la atención de los fans es una referencia a The Avengers (2012).

En el video se aprecia Wilson y Barnes en un avión que parece estar en una misión. El soldado de invierno señala lo evidente: “Necesitamos un plan de ataque”. Falcon responde con un simple “Tengo un plan… Atacar” y se lanza al vacío.

El mismo diálogo se dio en The Avengers cuando el Capitán América, Iron Man y Black Widow se encuentran en un avión custodiando a Loki. Sin embargo, aparece Thor y sin mayores problemas se lo lleva. Tony se dispone a ir tras ellos, pero el Capi le dice que necesitan un plan de ataque. Iron Man, fiel a su estilo, responde que tiene un plan y ese es atacar.

Definitivamente, todos entendimos la referencia

Una de las escenas más célebres de todo el MCU es la del Capitán América dejando en claro que entendió la referencia. (Foto: Marvel)