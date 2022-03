En el décimo capítulo de la quinta temporada de “The Good Doctor”, después de que Lim reúne a sus “Siete magníficos” y Shaun renuncia al St. Bonaventure, Salen toma medidas extremas. Además, el equipo trata a un paciente de trasplante de hígado cuyo donante de órganos, sin saberlo, le dio cáncer.

‘Cheat Day’ (5x10) empieza con Glassman y Lea tratando de convencer a Shaun Murphy (Freddie Highmore) de volver al hospital. Finalmente, lo consiguen revelando que han hablado con un reportero de investigación y el médico irrumpe en la cita del paciente de Morgan para anunciar su regreso.

Obviamente, Salen intenta echarlo, pero Shaun le recuerda que esa acción afectaría las relaciones públicas del hospital. No obstante, no pueden utilizar el mismo argumento para evitar el despido de Lea y Glassman.

Glassman convenciendo a Shaun de volver al hospital (Foto: The Good Doctor/ ABC)

¿LIM Y SUS ALIADOS LOGRARON VENCER A SALEN?

Pero eso no fue lo único que Salen hizo en el décimo capítulo de la quinta temporada de “The Good Doctor” para no perder frente a Lim y sus aliados. También amenazó con poner fin a la incipiente carrera quirúrgica de Asher, sin embargo, nada eso fue suficiente para ganar.

En respuesta a las acciones de Morrison, Shaun decide hablar en contra de su nueva jefa en la próxima reunión de la junta, sin importar cómo eso podría afectar su residencia. En solidaridad con sus colegas caídos, Park renuncia y convence a Morgan de unirse a la “resistencia”.

A pesar de que Morgan parecía no querer arriesgar su carrera, al final apoyó a su novio y compañeros. Incluso compartió con Park la carta que le escribió a Nira, la paciente a la que le mintió sobre su tratamiento al inicio de la quinta temporada de “The Good Doctor”.

Pero la derrota de Salen es inevitable cuando su único aliado, Andrews, le da la espalda y le dice que tendrá que derribarlo junto al resto, así que, Morrison no tiene más opción que desistir de sus planes.

Pero ¿Lim recuperó su trabajo como Jefa de cirugía? ¿Glassman regresó al hospital? ¿Salen Morrison realmente fue derrotada y la guerra terminó? ¿Qué pasará en el próximo episodio de la quinta temporada de “The Good Doctor”?